Jubilada fue estafada con el engaño de la reparación histórica de ANSES

La Jefatura de Policía Nogoyá emitió un comunicado donde advierte sobre la ocurrencia de posibles delitos mediante llamados telefónicos en donde malhechores se hacen pasar por personal de ANSES.



El alerta fue emitido luego de que una anciana del departamento Nogoyá que cayó en el engaño, radicara una denuncia formal en la sede policial; desde no se brindaron mayores detalles del caso para preservación de la víctima y de la línea de investigación.



La institución policial detalló que la modalidad de estafa se da cuando personas inescrupulosas, mediante llamados telefónicos e identificándose como representantes de ANSES, captan la atención de personas adultas mayores tras asegurarles que son beneficiarias de un resarcimiento económico o Reparación Histórica otorgada por el gobierno nacional. Con ese ardid logran hábilmente confundir a las potenciales víctimas, a las que inducen a concurrir a cajeros automáticos brindándoles asesoramiento telefónico hasta efectuar, a través de engaños, transferencias monetarias hacia cuentas bancarias desconocidas.



Por ello, desde la fuerza solicitaron a la población no confiar en este tipo de llamados, ni seguir indicaciones telefónicas que lleven a operar en cajeros automáticos o brindar datos personales, ya que dicha modalidad no es empleada por ANSES ni por entidad estatal o privada alguna.



En caso de recibir este tipo de llamadas, cortar de inmediato la comunicación y dar aviso a un familiar directo, persona o vecino de confianza. Ante cualquier duda comunicarse con las Comisarías del lugar; al 911 o al comando radioeléctrico mediante el 101. (Paralelo 32)