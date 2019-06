Asesinó a su pareja delante de sus hijos y se suicidó: "Él mató a mi mamá"

Los hechos

Los disparos

Escopeta

"Yo no vi nada"

El infierno que vivía

Lo había denunciado

Un hombre asesinó de un escopetazo a su pareja delante de sus pequeños hijos y luego se suicidó en una vivienda de barrio La Loma de la ciudad de Santa Fe. El suceso ocurrió este lunes poco antes de la medianoche, precisamente en momentos en que el país volvía a gritar "Ni Una Menos" en rechazo a la violencia machista y los femicidios.La mujer asesinada fue identificada como Rocío Catalina Serrano (29), mientras que el hombre es Alberto Vilella (34).Según pudieron reconstruir hasta el momento los investigadores, Vilella habría asesinado de un disparo de escopeta a la mujer delante de sus hijos de 2 y 9 años. Una vez consumado el femicidio, el sujeto se habría quitado la vida con la misma arma. Todo ocurrió alrededor de las 23,30 de este lunes.El hermano de Serrano halló los cuerpos en la vivienda situada en inmediaciones de las calles Espora y Padre Viera del barrio La Loma.Al llegar luego la Policía de Investigaciones (PDI) se determinó que el cadáver de la mujer presentaba un disparo en la nuca, mientras que el cuerpo de Vilella tenía un impacto de bala en la cabeza. El caso es investigado por la fiscal Ana Laura Gioria.En el lugar también se secuestró una escopeta calibre 12 y dos cartuchos, lo que habría permitido determinar que hubo sólo dos disparos y se descartaría, así, la participación de terceros.El caso se produjo, precisamente, el lunes 3 de junio, día en que nuevamente las mujeres salieron a la calle en todo el país para pedir el fin de la violencia machista y de los femicidios bajo la ya clásica consigna "Ni Una Menos".El dramático episodio se conoció justamente a partir del relato del niño de 9 años, que luego de presenciar el sangriento hecho corrió a casa de su tío y le dijo: "él mató a mi mamá".Los pequeños están ahora en casa de Mercedes. "Él la mató adelante de ellos. El nene me decía se mataron pero yo no vi nada. El más grande está como shockeado, está con miedo y me decía yo no vi nada, no vi nada".Rocío Serrano se había separado de su pareja a raíz del infierno que vivía: Alberto Vilella era adicto a las drogas y la amenazaba de muerte continuamente. El lunes, Rocío radicó la denuncia en la comisaria de la mujer. Iban a entregarle el botón antipánico. En la madrugada de hoy, el hombre llegó a la vivienda, la asesinó de un disparo de escopeta delante de sus hijos de 2 y 9 años y se suicidó.Estaban juntos desde hace 11 años, tenían dos hijos en común de 2 y 9 años y hace unos días Rocío le había pedido a Alberto que abandonara el hogar.A pesar de ser parte de una relación conflictiva, como en general sucede en estos casos, a la mujer le costó años denunciar a su pareja, quien era adicto a las drogas, y recién pudo hacerlo a partir de la intervención de sus familiares. Estaba amenazada de muerte y le habían recomendado que lo denunciara."Por ahí no se llevaban muy bien porque él se drogaba mucho, esa fue la gran pelea entre ellos, ella quería que no lo haga más por las criaturas. El venía seguido a molestarla. Antes supo venir con un arma y todo. Por eso decidió hacer la denuncia", relató Luis hermano de Rocío. Fuente: (Lt10 ? Airedesantafe).-