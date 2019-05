Capturaron al preso fugado del Hospital de Salud Mental: Iba en una moto robada

Este miércoles a la noche, recapturaron a Luciano Torres, el sujeto con frondoso prontuario que había escapado el sábado del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná. Según supo Elonce TV, cuenta con varias causas penales por asaltos.Fuentes policiales confirmaron a este medio que el joven iba a bordo de una moto robada y que fue detenido en la zona de Miguel David y Soldado Bordón."Este sujeto estaba desde el viernes a la noche en el Hospital Escuela por un inconveniente que tuvo en Alcaida donde estuvo detenido, porque había intentado quitarse la vida. Entonces, fue derivado al Hospital Escuela con custodia policial", explicó el martes la jefa de la comisaría decimocuarta de Paraná, Marcela Casco."Estaba custodiado por personal policial, pidió permiso para ir al baño, se lo concedieron y se fugó a través del ventiluz de un baño", refirió la funcionaria policial en relación a la fuga que se produjo el sábado.Torres tiene un serio problema de adicción a las drogas y en un dramático testimonio, Cecilia, su madre, afirmó a Elonce TV, que desde hace 10 años viene pidiendo ayuda para que su hijo pueda salir del mundo de las drogas, "pero todos hicieron oídos sordos".En primer lugar, la mujer expresó que "me da impotencia que digan que mi hijo es un peligroso delincuente, porque él no mató a nadie, no violó a nadie; desde sus 14 años estoy pidiendo ayuda porque está perdido por las drogas".