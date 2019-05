"Hace 10 años estoy pidiendo ayuda porque mi hijo está perdido por las drogas"

Policiales Buscan a sujeto con frondoso prontuario que escapó del Hospital de Salud Mental

Luciano Torres, tiene 23 años, cuenta con varias causas penales por asaltos y está siendo intensamente buscado luego de que el pasado sábado se escapara del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná.Torres tiene un serio problema de adicción a las drogas y en un dramático testimonio, Cecilia, su madre, afirmó a, que desde hace 10 años viene pidiendo ayuda para que su hijo pueda salir del mundo de las drogas, "pero todos hicieron oídos sordos".En primer lugar, la mujer expresó queMás de una vez se presentó en Tribunales para. Pero ante las "negativas" que siempre recibió, su hijo nunca pudo recuperarse. Y esa adicción a las drogas, lo llevó a la delincuencia.

"Desde los 13 años es adicto a las drogas y se perdió"

. Le echo la culpa al juez que en su momento no me escuchó cuando le pedí que internara a mi hijo porque estaba perdido en la droga", dijo la mujer.Tras ello, explicó que el joven "que le habían impuesto por una restricción hacia su pareja, pero nunca la molestó. Después andaba drogado en la calle y se sacó la tobillera, por eso lo capturaron. Pero él no es peligroso ni va a matar a nadie".El pasado viernes, un día antes de la fuga, lo fue a ver a la escuela de Salud Mental "y le pedí al policía que lo vigilara porque mi hijo no está bien mentalmente".Consultada sobre el paradero de Luciano, dijo que no sabe dónde está "y como madre me preocupa que vaya a matarse". Por otra parte, la mujer relató que "tengo amenazas de la policía que lo van a encontrar y lo van a fondear; si lo agarran a mi hijo y lo veo con una mínima lastimadura, haya hecho lo que haya hecho, porque, a él no tienen que tocarle ni un pelo, no quiero que a mi hijo lo lastimen y hago responsable a las autoridades y les pido que revean este caso".Finalmente y al dirigirse hacia su hijo, la mujer expresó:, dijo entre lágrimas.