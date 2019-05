Estafas telefónicas: "Nadie cobra un premio si no ha participado previamente"

"Es importante que se haga la denuncia formal"

Una mujer de Paraná fue sorprendida por un llamado en el que le anunciaban que había ganado un premio de 235000 pesos, "por los 25 años de Telekino". El fraude no se concretó y la mujer se contactó conpara dar a conocer la maniobra fraudulenta. A su vez, pidió "estar atentos" para "no caer en las redes de estos delincuentes".dialogó con Javier González, de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, quien dio detalles a Elonce TV sobre las precauciones a tener en cuenta ante este tipo de maniobras fraudulentas: "Nunca hay que creer que quien está al otro lado del teléfono es quien dice ser"."A estos les llaman premios virtuales dentro de las estafas, en el cual ofrecen dinero premios, como televisores, smartphone, electrodomésticos o dinero en efectivo. Seducen a sus víctimas con la necesidad y con esa ilusión de que se haya ganado un premio, lo invitan a ir a un cajero para que pueda hacer una transacción desde su número de cuenta a un número de cuenta que ellos les brindan en ese momento", relató González.En el mismo sentido alertó: "Todo lo que sea información personal, datos personales, número de cuenta, código de pin; no hay que dar ningún tipo de información menos a números desconocidos".Analizó que "esta gente tiene tanto poder de convencimiento, manejan la necesidad de la gente, lo seducen con un monto importante, para poder cometer el ardid"."Los números de cuenta tienen una titularidad por eso es importante que se haga la denuncia formal, para que nosotros podamos luego, mediante oficio judicial, requerir a la empresa prestataria telefónica los datos, para establecer la titularidad, y en el caso de caer en el ardid, establecer en los bancos, a qué número de cuenta o a que CBU fue ese dinero", resaltó.