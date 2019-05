Intento de estafa telefónica: "Quise saber hasta dónde llegan estas personas"

Una mujer, de Paraná, fue sorprendida este domingo con un llamado proveniente del número 543541398208."Me informaba que se habían seleccionado 10 personas de cada provincia al azar, para obsequiar un premio de 235.000 pesos, y que yo había sido la afortunada. Me decía que para que no desconfiara, no me pedirían ni nombre ni número de cuenta. Sólo tenía que ir a un cajero y por homebanking, un experto en informática me daría instrucciones y en 15 minutos tendría el dinero depositado en mi cuenta", detalló la mujer.En el mismo sentido, relató a: "Yo lo escuchaba y le dije que me era imposible ir en ese momento porque estaba al cuidado de mi madre y que mañana (por hoy) a las 14, podría hacerlo. Intentó convencerme de cómo iba a perder semejante premio, por lo que me aseguró que iba a llamar este lunes, haciendo una excepción. Hoy llamaron de otro número (de Mar del Plata), esta vez era el número 54235333457. Lo escuché y pregunté de dónde era, me dijo `Soy de Buenos Aires, tenemos redes en todo el país`.En esta ocasión, la mujer le dijo que no podía asistir al cajero porque vivía en el campo y no tenía ningún cajero cerca. "Le pregunté si no había otra forma de que me dieran el premio y me contestó que solo se podía hacer por cajero. Me dijo que me daría de baja y perdería el premio, a lo cual le contesté que denunciaría esta maniobra fraudulenta y me cortó".Silvia, la receptora del llamado, indicó queLa mujer