Desde la policía informaron sobre los organizadores de la fiesta electrónica

Paraná Nuevas quejas de vecinos por la realización de fiestas electrónicas

El Jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Marcos Antoniow, se refirió a la realización de fiestas electrónicas que tuvieron lugar durante el fin de semana en el Acceso Norte de Paraná y en Colonia Avellaneda. Adelantó que se hará un informe en conjunto con la policía y la municipalidad para llevar al juzgado de Faltas.En declaraciones al programade, Antoniow afirmó que ". Es gente que conoce las normativas y se basan en la falta de legislación concreta.".Además de los problemas que ocasionan a vecinos de la zona por la música, en la fiesta del Acceso Norte, se notó una gran cantidad de autos estacionados sobre la banquina, lo cual "es un riesgo, y la policía sin avalar el evento tiene que estar presente para evitar hechos viales"."Gracias a Dios no pasó nada, pero", remarcó el Jefe de la Policía de Paraná y dio cuenta que no se pudo determinar si había menores de edad, "en general era gente grande".Respecto a la fiesta en, en proximidades al Autódromo, Antoniow señaló que"Estas fiestas no tienen aval, seguro ni respaldo. El único fin es la cuestión económica que persiguen los organizadores sin interesarles los clientes", indicó el Comisario y manifestó que quienes asisten abonan "una cifra importante, según manifestaron algunos concurrentes".Asimismo, señaló queAdemás remarcó queFinalmente, adelantó que en el transcurso de esta jornada elaborarán un informe en conjunto con la Municipalidad para presentar al Juzgado de Faltas. "que, con una normativa firmada por el Ministerio de Gobierno, se reguló la realización de estos eventos clandestinos", afirmó Antoniow.