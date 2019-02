Va a prisión tras ser descubierto dos veces en pocos meses con droga

Osvaldo Oscar Georgieff fue noticia el año pasado por tres allanamientos que se realizaron en su casa en calle Guastavino entre 10 de Junio y Rebori, de la ciudad de Gualeguaychú. En noviembre fue condenado por el primer hecho de narcomenudeo y el lunes acordó un juicio abreviado por el último hecho; y se unificaron las condenas.Este hombre de 56 años fue uno de los diez detenidos en el allanamiento que realizó la Policía el 27 de abril cuando se acudió por un robo ocurrido en el club Defensores del Oeste, pero en la requisa se halló más de un kilo de marihuana y unos pocos gramos de cocaína, entre otros elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga. Esta causa quedó en manos del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.El 12 de mayo, pocos días después de entrar en vigencia la Ley de Narcomenudeo, Georgieff volvió a ser detenido tras un nuevo allanamiento en su casa. En esta ocasión fueron cuatro hombres y dos mujeres los detenidos; y la Policía llegó al lugar por una causa en la que se investigaba el robo a un taller mecánico ubicado en calle Perú. Casi en forma calcada a la anterior, se requisó el lugar y se encontraron 50 bochitas de cocaína, publicóComo ya había entrado en vigencia la Ley de Narcomenudeo, todas las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Gualeguaychú y este caso llegó a juicio en noviembre pasado. El juez Arturo Dumón condenó a 4 años y 2 meses de prisión efectiva a Georgieff y a Maximiliano Exequiel Lencina por considerarlos coautores materiales y responsables del delito de tenencia de estupefacientes para la comercialización; y se dictó la absolución para el resto de los involucrados por falta de prueba para uno y la no acusación del Fiscal en el cierre del juicio para los otros porque no se demostró que vivieran en el lugar donde se realizó el procedimiento y se encontró la droga, ni que tuvieran los estupefacientes a su disposición y mucho menos que la vendieran.Esta condena no adquirió firmeza porque la defensa recurrió a Casación para tratar de conseguir revertir el dictamen y por ello Georgieff estaba en libertad a la espera del fallo casatorio, pero tras el reinicio de la actividad judicial por la feria de verano, llegó a juicio el segundo hecho que se le imputó y que sucedió mientras transcurría el juicio por lo sucedido en mayo.El 19 de noviembre, y mientras Georgieff y el resto de los imputados esperaban la sentencia de Dumón, la Policía cayó nuevamente al domicilio de calle Guastavino casi 10 de Junio, a raíz de una denuncia por robo que realizó un colaborador del merendero del club Defensores del Oeste, ubicado sobre calle San Juan.Cuando la Policía requisó el lugar se encontraron 18 cebollines de cocaína, un arma de fuego calíbre 22 y dos balanzas de precisión. Como resultado de este allanamiento se le imputaron los delitos de "tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia simple de estupefacientes".Georgieff decidió adecuarse a un juicio abreviado y tras reconocer la autoría y responsabilidad de los hechos que se le imputaron, se le dictó una pena de 1 año de prisión efectiva, pero se acordó sumar la condena de prisión que se encontraba a la espera de la revisión de Casación y se unificó todo en una sola condena de 4 años y dos meses de cárcel.Al tratarse de un procedimiento abreviado, es obligación del imputado que accede renunciar a los plazos procesales. Es decir, no se puede apelar ante ningún otro tribunal y por ende la sentencia adquiere inmediatamente firmeza. Por ello, Georgieff, tras firmar este abreviado, fue trasladado a la Colonia Penal El Potrero para cumplir con la condena.