Nuevo intento de estafa telefónica: Ahora, con el cuento del "Telekino Vacante"

Una usuaria fue sorprendida ayer con un llamado proveniente del número 542236510826. Una persona con acento extranjero que dijo llamarse "Ricardo Exequiel Aleman" le anunciaba que se había ganado 150.000 pesos en el Telekino Vacante.Sin ilusionarse sobre la posibilidad de que la suerte por fin de haya acordado de ella y atenta a las advertencias sobre estafas que se comenten reiteradamente utilizando este artilugio, la mujer se dio cuenta del ardid y optó por grabar la conversación, siguiéndole la corriente a su interlocutor, que le aclaraba en todo momento en que no iba a solicitarle datos personales debido a "cuestiones de inseguridad y hechos delictivos que se habían generado con anterioridad a través de llamadas telefónicas".El hombre que se contactó le dijo que para cobrar su premio debía estar presente hoy a las 11 en Mar del Plata, y le brindó una dirección, en la que sería fotografiada recibiendo la suculenta cifra y su imagen sería utilizada para publicidad del popular juego, indicó. No obstante, a sabiendas de la imposibilidad de viajar que tienen muchos vecinos de otras ciudades situadas a considerable distancia, el delincuente le facilitó la alternativa de acceder al importe a través de un cajero automático."Escuché al interlocutor largo rato, situación agotadora que imagino generan para marear a quien atiende. Cuando me pidió dirigirme a un cajero para acreditarme el premio le respondí que prefería retirarlo por ventanilla, a ver qué decía. Me dio mil vueltas más con un discurso inconsistente y como me terminó aburriendo le conté que lo estaba grabando, que iba publicar su número y a hacer la denuncia", contó la receptora del llamado."Ahí me cortó. Lo comparto porque sé que estamos en épocas de muchas necesidades, y a pesar de las advertencias de que este tipo de llamadas son un fraude, hay quienes se entusiasman porque creen que al fin tuvieron suerte con algo, y terminan siendo estafados. Lo más doloroso es cuando le pasa a la gente mayor", dijo la usuaria, quien pudo averiguar que el número corresponde a una línea prepaga de Mar del Plata, dada de alta hace una semana atrás.Al publicar en su muro de Facebook lo que le había ocurrido, varios de sus allegados contaron que entre el lunes y ayer también habían recibido extrañas comunicaciones, con diferentes tácticas para efectuar una estafa. "Ayer me llamó un tal Jonatan de no sé qué banco, con acento tipo colombiano. Desistió enseguida y cortó", dijo Mariano, uno de sus contactos de la red social. A Juana, otra usuaria, la llamaron diciéndole que se comunicaban desde Anses, y también los descubrió.En el caso del "Cuento del Telekino", es una forma de estafa que se instaló desde hace varios años en diferentes provincias. El modus operandi consiste en engañar a la víctima con la excusa de que ha ganado un importante premio. Hubo numerosos hechos en otras provincias. Por ejemplo, el año pasado una turista de San Luis que paseaba en Calamuchita recibió un llamado telefónico en el que le anunciaban que había sido acreedora del monto de 150.000 pesos.Le pidieron que fuera a un cajero automático para cobrarlo y una vez allí le solicitaron una transferencia de 6.000 pesos a una cuenta que le habían proporcionado para adquirir su premio, que después de la operación nunca llegó. La damnificada advirtió que la habían estafado y radicó la denuncia policial.