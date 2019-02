Director de Unidad Municipal fue hospitalizado tras ser agredido por empleado

Un empleado administrativo de la Unidad Municipal Nº 2 de Paraná agredió al director de la repartición, Osvaldo Guidone, quien debió ser atendido en el hospital, aunque las heridas no eran de gravedad.Guidone discutió con un empleado que le estaría haciendo un reclamo, aparentemente, por haberle pasado una falta sin justificar. Esto habría originado la pelea, que terminó con el jefe lesionado.El violento hecho ocurrió este miércoles al mediodía en la Unidad Municipal N°2 de Paraná. Según trascendió el funcionario fue agredido por la espalda, por el empleado que no aceptó que le pongan falta injustificada.El hecho fue confirmado por el titular del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos, Roberto Sabbioni. "Yo no estuve en el lugar del hecho, estoy recibiendo al Sindicato, pero me estoy enterando por los empleados de los hechos", dijo."En estos momentos estamos teniendo una charla con el Sindicato, para ver qué medidas vamos a tomar al respecto de las denuncias que ha hecho el director", afirmó Sabbioni aEn referencia a las pruebas que existen sobre la agresión, Sabbioni resaltó que "hay cámaras que han registrado la situación. No podemos aventurar el final porque hay una denuncia ya realizada y es la justicia la que se va a encargar de esto", remarcó el funcionario.Tras la agresión, Sabbioni resaltó que "es algo que no debe pasar, a pesar de que hay discusiones muy fuertes, pero nada justifica un agravio de este tipo", dijo y aclaró que "todavía no pude hablar con Guidone, y tengo las pruebas de las cámaras", resaltó.Guidone fue atendido en el hospital y tras recibir las curaciones, realizó la denuncia, confirmó Sabbioni.