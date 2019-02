Pusieron fecha para reunir al equipo forense que investiga la muerte de una niña

Después de tres meses, fijaron fecha para la reunión del equipo forense junto al abogado Ostolaza, en representación de la familia de Gracia, para la ampliación de los puntos -autopsia y pericial- que había pedido la fiscalía. Según se supo, estará a cargo de los doctores Ivana Mansilla, Héctor Brunner (médico y abogado, jefe del Cuerpo Médico Forense de la Costa del Uruguay) y Ricardo Miguel Alegre.



Cristian, el papá de Catalina De Gracia, dio a conocer que fijaron nuevamente la fecha de los puntos de ampliación que había pedido la fiscalía en la causa en la que se investiga la actuación de los médicos que atendieron a su hija en el hospital Urquiza. En un primero momento, iba a ser en diciembre, pero finalmente no se juntaron y no se pudo hacer.



"Se pasó ahora para el miércoles 27 de febrero. A las 9, en Concordia, se junta el equipo forense", expresó el hombre y contó que "José Ostolaza (su abogado) va a ir para estar presenciando el tema de los puntos. Esperemos que se junten, que no pase nada raro y podamos avanzar de una vez por todas", remarcó a La Calle. El caso Catalina de Gracia, de 5 años, falleció el 18 de noviembre del año pasado en el hospital de Concepción del Uruguay, tras sufrir una falla multiorgánica producida por una neumopatía, caso que derivó en la denuncia por supuesta mala praxis.



La niña había pasado varios días con fiebre alta, pero la enviaron a la casa en dos oportunidades.