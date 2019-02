Destrozaron la luneta de un remis con intenciones de robo

Una vecina de Barrio José Hernández de Paraná denunció que desconocidos destrozaron la luneta de su automóvil Chevrolet Corsa, el que es utilizado como remis.



"Es la tercera vez que nos pasa algo así", aseguró Marcela, la damnificada, en comunicación con El Despertador el programa que se emite por Elonce TV.



"Es lamentable porque al auto lo usamos para trabajar. Es indignante", remarcó.



"El 1º de Año nos palanquearon la puerta, y a otros autos más de vecinos. Al Fiat Uno de una vecina le alcanzaron a robar pero a nosotros no. Y el año pasado rompieron el vidrio del lado del acompañante y nos robaron una billetera", detalló la mujer.



"Esta mañana, al encontrarnos con este panorama fuimos directo a cambiar el vidrio, ni siquiera hicimos la denuncia en la comisaría porque nos damos cuenta que no se hace nada", apuntó la vecina de Barrio José Hernández de Paraná.



Y en ese sentido rememoró cómo fue la intervención policial tras el segundo robo a su auto. "Vecinos dieron aviso de un chico que andaba dando vueltas, se acercó al auto, rompió el vidrio para robar una billetera. Llamé a la comisaría, les di las características del sospechoso pero llegaron a la media hora, cuando ya no había nada".



"El patrullero pasa pero no para, no pregunta", advirtió, al tiempo que comentó: "El 31 de diciembre, cuando vi gente sospechosa que no era del barrio, yo misma, como vecina, me acerqué a preguntarles de dónde eran, porque no hay responsabilidad de las personas que nos deberían estar cuidando".



"Es lamentable", cerró. (Elonce)