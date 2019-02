Fuga de Siegfried: "Tenemos miedo por las hijas de Rucu", dijo familiar

El pasado 24 de septiembre, en inmediaciones de barrio El Morro, Alejandra "Rucu" Silva falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Ante esta situación se inició una investigación y dos hermanos quedaron vinculados al hecho pero finalmente uno de ellos, Facundo Siegfried, quedó imputado. Le colocaron una tobillera electrónica y cumplía prisión domiciliaria, pero se dio a la fuga.que "este lunes mi mamá se acercó a Tribunales y le informaron que Facundo estaba prófugo y desde el viernes no sabían nada. El juez Garzón le dio el beneficio de la tobillera electrónica y en algo tiene responsabilidad".Confirmó que "él era novio de Rucu. Creo que ellos estuvieron un año, iban y venían a la casa de él, a la casa de ella, pero sí tenían una relación. Por lo que dicen los vecinos fue Facundo el que le disparó. Ahora tienen miedo de declarar por tantos beneficios que le dan. Tienen miedo de contar y que les pase algo, de que los maten o les prendan fuego como les dicen".Resaltó que "cuando sonó la alarma de la tobillera él se fue de barrio La Milagrosa a barrio El Morro. Los vecinos nos contaron que andaba con un arma y los amenazaba que si no se iban los iba a matar. Lo mismo hizo con mi familia de Puerto Sánchez, que se tuvo que ir del lugar. Les dijo que si no se iban las nenas iban a ser las próximas víctimas. Él nunca cumplió las restricciones claramente. Sonó la alarma de la tobillera indicando que él se había ido de la vivienda. Ahora se fugó".Se refirió a Martín Siegfried, el hermano de Facundo, y comentó que "esa tarde cuando Alejandra subía él la estaba esperando en la escalera y la golpeó. Había una chica también, Nahir Galarza, que fue llamada a declarar. Estaban ellos tres. Hay audios y grabaciones que serán presentadas en la Justicia. Martín ahora cumple domiciliaria en su casa de La Milagrosa, pero hacen lo que quieren"."Hoy tengo miedo de que a las dos hijas de Rucu les pase algo. Ellas saben qué pasó porque tuvimos que explicarles por qué no pueden salir libremente de la casa. La más grande, de 9 años, ha compartido cosas con Facundo. Necesitamos que quien lo haya visto aporte información. Necesitamos justicia", pidió.