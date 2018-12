Mujer ferozmente atacada en Santa Elena: No descartan un intento de abuso

Policiales Golpearon ferozmente a una mujer y la dejaron en una construcción abandonada

Una mujer de 49 años, se encuentra internada en el hospital San Martín luego de haber sido encontrada severamente golpeada en una construcción ubicada en un descampado de barrio Fátima en la localidad de Santa Elena.Sobre este brutal hecho, el comisario de Santa Elena, Juan Carlos Faría, recordó en declaraciones al programadeque el presunto autor de la golpiza está detenido y a disposición de la justica. Se trata de un hombre de 30 años "que no tiene un lugar fijo ni paradero en la ciudad" y el sitio donde fue hallada la mujer sería el que utilizaba para dormir.En tal sentido, indicó que "mediante testigos se logró individualizar a este sujeto que había sido visto con la mujer cerca de las 5.30 de la mañana y luego de una intensa búsqueda, fue detenido y puesto a disposición de la justicia".Asimismo, el comisario mencionó que "la relación entre ambos no queda bien en claro, son conocidos".Consultado sobre lo que habría motivado el ataque, Faría indicó que hasta el momento se desconoce ya que la mujer todavía no ha podido declarar, "pero suponemos que podría haber algún intento sexual en algún momento. Ellos habían ido caminando hacia el lugar consumiendo bebidas y seguramente esta persona ha tenido alguna intención y la señora no ha accedido".Finalmente, sobre el estado de salud de la mujer, el Comisario señaló que tiene fractura de tabique nasal, pómulos, frente, maxilar y dentadura y sería operada en las próximas horas.