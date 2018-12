Peleas durante la madrugada al regreso del Rosedal y en el Thompson

#ThompsonParana #DiciembreEnParana



LA NOCHE DEL THOMPSON TERMINO CON HERIDOS Y DISPAROS ANTITUMULTOS



Casi terminando la noche del sabado amanecer dominical , el thompson lugar elejido por los ciudadanos para la fiestas de despedida de año se produjo disturbios que dio intervencion a la policia , por enfrentamientos entre grupos y mujeres que dirimieron rencores en dicho lugar con incluso armas blancas , pinas , patadas voladoras , gritos y una gresca tumultuosa en la zona baños .

Ahi desde temprano se improviso una especie de cheboli al aire libre , lo que el consumo de alcohol y algunas yerbas dieron por resultado final un quilombo importante .



En el sector de la Costanera alta se congregó una importante cantidad de jóvenes y "nos llevó como dos horas sacarlos del Rosedal porque pretendían quedarse toda la mañana. Estuvimos desde las 5.30 hasta las 7.30", aseguró el subjefe de Policía de Paraná, Raúl Menescardi. No obstante, sostuvo que en el lugar no se originaron mayores inconvenientes.Incluso, lo que llamó la atención es que al lugar arribaron dos colectivos que los jóvenes habrían contratado para que los dejen allí.En la retirada, en Santiago del Estero y Alameda de la Federación, dos menores protagonizaron una pelea. Debido a la violencia de uno de los mismos, fue derivado a Minoridad para que sea entregado a sus padres."La mayoría eran chicos que habían salido de una recepción o de cumpleaños", detalló Menescardi.Por otra parte, en el sector del Balneario Thompson, muchas personas se reunieron para realizar despedidas. Allí se produjeron disturbios. Incluso, un video difundido por, muestra una violenta pelea.No obstante, desde la Policía aseveraron que no hubo heridos de gravedad. "Fue una pelea en la cual se tuvo que intervenir para separar", expresó Menescardi a