Empresario de Paraná apareció muerto y su camioneta fue hallada incendiada

Foto: Gentileza: FM Eclipse Valle María

El incendio intencional de una camioneta que fue encontrada en Colonia Avellaneda originó una amplia investigación policial y judicial que llevó a la localización del dueño del rodado, muerto en una propiedad de Aldea Brasilera. Se teme que se pueda estar frente a una muerte violenta.



Personal de la Dirección de Investigaciones y de Homicidios trabajan en la casa de Nelson De la Fuente, empresario titular de un complejo deportivo de calle Corrientes de Paraná y dirigente del club Apren de la capital provincial.



La camioneta Honda, fue encontrada por la Policía mientras se quemaba, y tras el arranque de la causa, se lo buscó el dueño del rodado en su casa quinta de la localidad de Diamante, donde fue ubicado sin vida y con indicios de haber sido asesinado.



Las primeras versiones a las que accedió Elonce indican que el cuerpo de la víctima presentaría golpes y un disparo de arma de fuego.



Según los trascendidos, la camioneta habría salido de la casa del hombre en Aldea Brasilera, al mediodía, hallándola por la tarde, incendiada.

Se investiga una muerte violenta El director de Investigaciones de la Policía, Fabio Jurajuría informó a Uno que "la Justicia de Diamante dio varias instrucciones y con la participación de nuestro personal especializado hemos logrado obtener algunos datos que nos hacen dan la esperanza de apuntalar una de las hipótesis. Si bien no descartamos nada, hay algunos informes que dan cuenta de una posible discusión de la víctima, posiblemente, con dos personas", referenció.



Si bien no está confirmado por los médicos forenses, no se descartaría que la muerte se haya producido por golpes letales.



Otras informaciones a las que accedió Elonce dan cuenta que el hombre habría estado a la espera de "unos jóvenes que concurrirían a la casa, a cortarle el pasto".