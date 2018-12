Identificaron al ladrón que robó en supermercado y murió tras una persecución

Policiales Aseguran que no constataron golpes en el cuerpo del ladrón muerto en persecución

Policiales Corrieron a supuesto ladrón que murió en la huida

En la tarde de este martes, un delincuente falleció tras ser perseguido y reducido por vecinos y empleados de un supermercado donde minutos antes había robado algunos productos.En declaraciones al programade, el Jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Comisario Marcos Antoniow, confirmó la identidad del sujeto, el cual al momento del hecho no tenía documentación. Se trata de, indicó.Sobre el hecho, Antoniow, relató que cerca de las 19.10 de ayer, "se tomó conocimiento de parte de Comisaria Sexta, de un hecho en un supermercado de Avenida de las Américas, casi Rawson, donde ingresa un sujeto de 27 años que toma algunos elementos de las góndolas".Esto es advertido por uno de los empleados y cuando el hombre pasa por línea de cajas "le dan la voz de alerta y sale corriendo del local. En consecuencia,El Comisario indicó que se está tratando de establecer, además del ilícito ocurrido en el supermercado, "si la circunstancia bajo la cual pierde la vida Acosta es producto de esa reducción, de alguna maniobra o de alguna patología que haya tenido con anterioridad, lo cual quedará determinado por la autopsia".In situ el medico policial constató que no había golpes en el cuerpo del ladrón.En tal sentido, Antoniow señaló queFinalmente, manifestó que hasta el momento, no se han presentado familiares de Acosta para reconocer el cuerpo y hasta el momento sólo se sabe que vivía en pareja con una mujer. "Estamos ante una persona de paradero incierto y se está tratando de localizar a familiares", reconoció el Jefe de la Departamental de Policía de la capital entrerriana.