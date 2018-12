Aseguran que no constataron golpes en el cuerpo del ladrón muerto en persecución

Policiales Corrieron a supuesto ladrón que murió en la huida

Sin identificar

Un sujeto fue acusado de robar mercadería de un supermercado ubicado sobre Avenida de Las Américas, los empleados lo persiguieron, y junto a vecinos, le dieron alcance. Cuando lo atraparon, esta persona habría sufrido una descompensación y murió., el comisario Díaz de comisaría sexta."Una patrulla del 911 demoró al sujeto, junto a los vecinos, pero ya se encontraba descompuesto", indicó el subcomisario, al tiempo que aclaró: "El chofer de la ambulancia manifestó que no presentaba signos vitales, y se trasladó el cuerpo al hospital San Martín para corroborar la causa de muerte".El caso está en manos del Fiscal Juan Malvasio. Intervino personal de comisaría de sexta, y un primer momento, el subjefe de la División Homicidios, pero de acuerdo a lo que pudo saber, debido a que "no se produjo un homicidio", la investigación seguirá su curso por parte de la comisaría de la jurisdicción."Estamos tratando de recabar testigos de lo acontecido para sumar al expediente, porque los vecinos dicen que lo vieron que venían corriendo y detrás de él, un par de personas que lo seguían desde el comercio de Avenida de Las Américas", señaló el responsable de la sexta.El cuerpo sin vida del ladrón ingresó a las 19.30hs al hospital San Martín de Paraná. Y de acuerdo a los datos que recabóhasta pasadas las 22, "ningún familiar se había acercado a reconocerlo"."Aún no fue identificado porque no tenía su documento", indicaron allegados a la investigación.De acuerdo a los primeros datos, el cuerpo del sujeto fue revisado por el médico de la Policía, Dr. Gastaldo, quien "no constató golpes que hayan podido ocasionarle la muerte"."No se constataron lesiones externas en su cuerpo", supode fuentes allegadas a la investigación.