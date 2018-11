Pidieron 14 años para policía que apuñaló a su ex suegra e hirió a su ex pareja

Policiales Juzgan al hombre que apuñaló a su ex suegra e hirió a su ex pareja

El fiscal Leandro Dato pidió 14 años de cárcel para Cristian Antiqueo para el policía juzgado por los delitos de Tentativa de femicidio contra una mujer en situación de violencia de género, Amenazas calificadas, Desobediencia judicial y Violación de domicilio, en concurso real, todo en un contexto de violencia de género.el acusado rememoró cómo fue el dramático momento en el que se atrincheró en la vivienda de su ex suegra, en la localidad de Viale, a mediados de noviembre de 2016.Dato sostuvo que Antiqueo actuó con intención de matar, lo que se agrava por la condición de policía y artista marcial del imputado, que sabría donde herir a su víctima. También dio por acreditada la situación de violencia que vivió Luna en el sur a partir del testimonio de su amiga y de las peritos psicólogas del área Niñez, Adolescencia y Familia (NAF) de Viale. También cuestionó el informe de un psiquiatra de Río Negro, que atendió a Antiqueo después del hecho ocurrido en Viale. Del profesional dijo que emitió un informe totalmente contradictorio con el de las peritos psicóloga y psiquiatra de Tribunales, que dijeron que el imputado era consciente de la criminalidad de sus actos. Aquel, sostuvo que al momento del hecho, el imputado "podría" no haber estado en control de sus facultades mentales.Por su parte, la defensa, a cargo de Joaquín Pérez y Héctor Toloy, sostuvo la inimputabilidad de su defendido, cuestionó que Fiscalía basó su teoría del caso en testigos de oídas, que Antiqueo no actuó con intención de matar -en este punto los defensores señalaron que por sus conocimientos Antiqueo no pretendió dañar a la mujer-, y que hubo provocación de parte de Luna porque no le entregaba a la hija cuando Antiqueo iba a buscarla a Viale para estar con ella, según una orden del Juzgado de Familia que ordenó un régimen de visitas provisorio.En el juicio, Luna sostuvo que en septiembre de 2015 viajó mil kilómetros desde General Roca, en Río Negro, hasta Viale, en Entre Ríos, para "escapar" de la situación de violencia que vivía con su ex pareja. Un año y dos meses después el hombre hería a la madre de aquella, en un confuso incidente en Viale.El Tribunal está integrado por Carolina Castagno, Alejandro Gippo y Gervasio Labriola.