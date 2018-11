Una joven argentina fue prendida fuego por su novio en Brasil

Foto 1/2 Foto 2/2

Una joven oriunda de la ciudad de Santa Fe, del barrio Las Flores, está internada a causa de graves quemaduras en un hospital de la ciudad de Santa María, unos 300 kilómetros al oeste de Porto Alegre. Bernarda Massolo, de 20 años, fue ingresada el último jueves al Hospital Universitario de Santa María con el 56 por ciento del cuerpo quemado. La joven viajaba desde hacía varios meses con su novio Angel Gabriel Rolón, también santafesino pero de barrio Loyola, como mochileros por la Argentina y Brasil, y haciendo arte callejero. Según otros viajeros que los acompañaron, fue este hombre quien la roció con nafta, que usaba para su número circense, y la prendió fuego, para luego darse a la fuga. La familia de la joven fue alertada por otros artistas callejeros amigos desde Brasil y viajaron el fin de semana.



Los familiares de la joven se enteró de lo sucedido con Bernarda por la publicación de una mujer en Facebook, que pedía un contacto con sus allegados y alertaba con fotos que el acusado de la agresión estaba prófugo. La madre de Bernarda viajó y se encuentra acompañando a su hija, quien está internada en terapia intensiva, con coma inducido y asistencia respiratoria ya que las vías aéreas están dañadas.



Victoria Aguirre, una mochilera que compartió la semana con Bernarda y su novio relató al diario Uno Santa Fe que "en un principio los conocimos y nos cayeron bien, y los invitamos a comer el miércoles a la noche. Vimos que él se empezó a poner violento, quería pelear con otras personas que estaban con nosotros y la trataba muy mal a ella, que intentaba calmarlo".



"Al otro día nos enteramos por la radio que una chica había sido quemada por su pareja y supimos que era ella de inmediato. Fui hasta la esquina donde habían estado trabajando el día anterior y me encuentro con todas las pertenencias de ella tiradas en ese lugar, no sabemos dónde están sus documentos, todo desparramado y ahí lo confirmé. Fuimos hasta la policía para hacer la denuncia, nos contactamos con organizaciones de mujeres y publiqué en Facebook lo que había pasado. Pude hablar con la madre, llamada Tania, y ahora ella se está quedando en el hospital y en mi casa", agregó.



En el último reporte médico brindado a la mamá de Bernarda, los facultativos le manifestaron que se encuentra estable. "Tenemos que ir a ver ahora si los documentos junto a otras pertenencias de ella están en la Fiscalía de la Mujer o si él se las llevó, nosotras no tenemos nada", aseguró Victoria, quien acompaña a Tania.



Por otra parte, desde Santa Fe, la familia pide que se difunda el caso para que el violento agresor pueda ser atrapado. "A partir de la viralización de las publicaciones nos empezaron a contar de otras mujeres que fueron agredidas por él, no queremos que esto le pase a nadie más, lo tienen que agarrar", señalaron.



"Que no sea un caso más"



Bernarda emprendió su viaje este año, meses después de la muerte de su padre. Conoció a Rolón en Santa Fe y hace dos meses dejaron esa ciudad. Tania en ese momento hizo un pedido de paradero de ella en la policía ya que no estaba de acuerdo con que su hija se fuera.



"El sábado a la madrugada nos enteramos que Bernarda estaba internada, que está peleando por su vida", describió Guillermina Massolo, su hermana menor. Y agregó: "Queremos que salga a la luz, que no sea una víctima más, que se haga justicia, que lo encuentren. Ahora que se conoció lo que le pasó a ella nos enteramos que estuvo preso por pegarle con un machete a una chica y otra nos contó que fue violada por él acá en la ciudad".



Además, Guillermina relató que ella y Tania son las que sustentan el hogar trabajando en una cooperativa rotisería. Desde la Cooperativa Paulo Freire solicitaron donaciones para que la madre de Bernarda pueda mantenerse en Brasil junto a su hija.



Bernarda cursó hasta el tercer año de la carrera del Profesorado de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual en el Instituto de Educación Superior Nº 9.105 "Sara Faisal". Es activista feminista, y "siempre marchó por las mujeres. Cada caso que se enteraba era una lágrima y a la calle para ser parte de las movilizaciones", señaló la hermana.



Consulado



Alejandro Ocampo, cónsul adjunto argentino en Brasil, conoció el caso tras una llamada de una tía de Bernarda. En diálogo con LT-10 de Santa Fe señaló que "llamamos de urgencia al Hospital Universitario de Santa María y hablamos con los doctores que siguen la evolución de Massolo". Y confirmó que luego de la estabilización, Bernarda será trasladada a Porto Alegre a un instituto especializado en quemaduras.



Ocampo explicó que "se busca ayudar a la madre de Bernarda, que se encuentra ya en Santa María y con escasos recursos".