Aseguran que la situación de Gonzalo Caudana es "muy distinta" a la de su hijo

El abogado Augusto Laferriere, defensor de Gonzalo Caudana y su hijo Matías aclaró que "ellos tienen una situación procesal muy distinta", recalcó el letrado.En ese contexto, describió: "Matías no tiene antecedentes; aún así, al momento de ser detenido tenía 18 años y ha sufrido una pena superior a dos años de prisión sin juicio previo. Gonzalo ya tiene antecedentes y está siendo juzgado nuevamente"."Las personas detenidas también son sujetos de derechos. En esta causa intervengo hace 100 días, lapso que tuvimos para estudiar el expediente, analizarlo y presentarnos", expresó Laferriere. Y resaltó: "Accionaremos para defenderlos con los elementos que ya puso sobre la mesa el anterior defensor técnico. Estoy atado a lo que ya se ha hecho".Sobre las actitudes que tomarán sus defendidos, el abogado expresó: "Matías Caudana es muy probable que declare, porque en nuestra opinión no tiene ninguna relación con los hechos que se investigan y ha sufrido injustamente dos años de prisión. En el caso de Gonzalo veremos cómo se da el devenir del juicio. Dependiendo de lo que se diga sobre él es probable que tome cierta participación, pero todavía no se tomó la decisión en torno a si declarará".Y finalmente estimó que el juicio no terminará antes de un mes.