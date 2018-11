Caudana se escudó en un bebé y amenazó: "Los voy a matar"

"Te voy a matar", amenazó el narcotraficante Gonzalo Caudana a los trabajadores de prensa que cubrían este lunes el inicio del juicio contra él y otros 21 acusados por venta de droga.Según pudo constatar, al ingresar los medios de comunicación al recinto de los Tribunales Federales de Paraná, Caudana tomó en brazos al hijo de una de las dos acusadas que tienen bebés y que fueron trasladadas con los mismos hasta la sala de audiencias."Por qué me filman, saben que no pueden filmarme con un menor", expresó el detenido. Y fue entonces que amenazó con matar a quienes le tomaban imágenes.Ante los exabruptos, uno de los integrantes del servicio Penitenciario le pidió: "Tranquilo Gonzalo". El imputado salió de la sala con el bebé en brazos. Fue hasta el patio y en ese marco uno de los penitenciarios pidió calma a los periodistas.Al regresar señaló a un camarógrafo y le advirtió: "Vos me filmaste. A vos te conozco", lo amenazó.En ese marco, al entrar los integrantes del tribunal, uno de los magistrados instó a los comunicadores presentes en el lugar que se abstengan de tomar imágenes de los menores, bajo apercibimiento de prohibirles la entrada.En octubre de 2015, Caudana había culminado una sentencia por venta de drogas, y ni bien salió no perdió el tiempo, ni las mañas, ni la obstinación. Rearmó su negocio, estableció contactos y se erigió con el gran proveedor de cocaína en la provincia. Hasta que en octubre de 2016 lo volvieron a pescar con un cargamento de 10,5 kilos de cocaína. Pero no fue solo él, sino que la investigación de la Delegación Paraná de la Policía Federal logró detener a otras 21 personas de bandas que vendían la cocaína que le compraban al Gordo. Será un juicio de largo aliento, con extensas jornadas en las que pasarán a declarar alrededor de 40 testigos. Entre estos, policías que llevaron adelante la investigación a lo largo de siete meses y testigos civiles de las decenas de allanamientos.Los magistrados que integran el tribunal son Roberto López Arango (presidente), Lilia Carnero y Noemí Berros.