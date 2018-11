Frenó por recomendación del banderillero y fue chocado desde atrás por un furgón

El conductor de un automóvil Peugeot 207 detuvo su marcha por recomendación de un banderillero apostado sobre un tramo de la Ruta 18 por los trabajos que realizan en el lugar, cuando por motivos que serán motivo de pericias, fue embestido desde atrás por un furgón Peugeot Boxer cuyo conductor no alcanzó a detener su marcha.El accidente de tránsito se registró sobre el kilómetro 119 de la Ruta 18, minutos antes de las 10 de este miércoles.Según publicó, el conductor del utilitario adujo que el vehículo pertenece a un laboratorio, que no supo que pasó y repetía que no hubo intencionalidad, seguramente producto del impacto que le había ocasionado el accidente.Se estimaba que se producto de una distracción o porque se habría dormido al volante, fue que embistió desde atrás al vehículo de menor porte.Los tres ocupantes el automóvil que quedó en forma invertida a la que circulaba, fueron trasladados a centros asistenciales de la localidad de Villaguay fin de prestarle los primeros auxilios. Se trataría de una familia compuesta por un matrimonio y una hija.En el lugar trabajaron, Bomberos Voluntarios de Villaguay, personal de la Jefatura Departamental Villaguay con la presencia del Sub-Jefe de la misma y comisarías de la zona.