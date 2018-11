Amenazó a una beba con un cuchillo y después incendió la vivienda

Ocurrió en el barrio "Agua Patito", cerca de las ocho de la mañana del lunes, cuando un sujeto ingresó por la ventana a la vivienda de su cuñada, una joven de 17 años, pensando que allí se encontraba su ex mujer.



Le preguntó dónde se encontraba su ex pareja y, ante la negativa, le colocó un cuchillo en la garganta a una bebita de nueve meses; después, fuera de sí, las encerró en la casa y prendió fuego un colchón.



Afortunadamente los vecinos socorrieron a la joven y a su hijita y no sufrieron lesiones.



Eduardo Silva esposo de la mujer atacada y padre de la bebé pidió ayuda para recuperar los daños producidos en su casa por el incendio. "Mi cuñada viene y le damos refugio; ayer, su ex pareja vino a buscarla porque nosotros la cuidamos, el tipo entró por la ventana y nos quemó la casa, el piso está destruido y los materiales sintieron el calor, nosotros hicimos la denuncia, este tipo tiene que estar preso", expresó.



Silva manifestó que necesitan ayuda perdieron sus pertenencias y necesitan materiales para recuperar la vivienda, "precisamos un colchón ropa lo que puedan ayudarnos, también si nos podrían donar alguna pintura para levantar la casa, nos quedamos sin nada y somos cuatro mayores y tres chicos".



Por otra parte, tras establecerse la identidad del incendiario, se solicitó colaboración a Comisaría Tercera, cuyos integrantes informaron al cabo de 30 minutos, que procedieron a la detención de Jorge de 43 años (autor del hecho narrado) en calle Asunción y El Río, en momentos que iba a ingresar a su domicilio. Por directiva del fiscal fue alojado en la Sección Alcaidía a disposición de la justicia, indica El Sol.