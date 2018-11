Condenaron a dos abogados por patrocinar 17 juicios laborales "truchos"

Daños y perjuicios

Documentación falsa

Los casos

Cómo descubrieron la maniobra

Los delitos materia de condena

Las condenas establecidas

El Juzgado de Garantías de Colón dictó una sentencia en una causa en la que, entre otros, habían sido imputados los abogados sanjosesinos Juan Manuel Franquelli y José Luis Franquelli. A ambos se les atribuyó haber patrocinado demandas laborales "truchas", en total 17. La mayoría de los patrocinados fueron obreros de un frigorífico y muchos obtuvieron una sentencia favorable. Finalmente, la maniobra de los abogados fue descubierta.Al abogado Juan Manuel Franquelli se le atribuyeron en la causa correspondiente la comisión de diversos hechos (17) de naturaleza delictiva. Así, haber patrocinado a Adrián Edgardo Báez, en una demanda laboral iniciada ante los tribunales competentes en el año 2012 contra Liberty ART S.A.A tal fin hicieron uso de documentación falsa que acompañaron como prueba, como historia clínica, electrocardiograma copia simple de Informe de Resonancia Magnética Nuclear, placa radiográfica que no corresponde al actor, e Informe Médico confeccionado por un profesional.Cabe agregar que, en función de la cual y de una pericia realizada, se admite por el Juez a cargo el trámite de esa demanda.La misma operatoria se repite en diecisiete casos con el mismo patrocinio letrado, promovidos por, la mayoría de ellos, obreros del frigorífico que fuera de Vizental, cubiertos con seguro contra riesgos de trabajo en MAPFRE ARGENTINA ART S.A., empresa que contó en la mayoría de los casos con el apoderamiento del abogado Alberto Méndez.Cabe agregar que todas las demandas en conjunto constituyeny acordado y en otros, la demanda dio lugar a un trámite que quedó trunco con la iniciación de una investigación penal.Esa compleja maniobra delictiva quedó al descubierto por una inspección realizada por los Vocales de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en 2014, la que dio lugar a la investigación que viene culminando en una seguidilla de juicios abreviados, alguno de ellos, ya finiquitados con anterioridad al que ahora nos ocupa, publicóDebe agregarse que en el marco de la maniobra aludida, según resulta de la sentencia,como abogado defensor al abogado Carlos Almeyra.El comportamiento de los nombrados letrados, por ellos mismos, reconocido como cierto en todos sus detalles en el acuerdo de juicio por tramite abreviado, según la sentencia recaída encuadraEn la sentencia dictada en función del acuerdo arribado en juicio abreviado en sede fiscal, se lo condena aA ello se agrega como "regla de conducta" a cumplir por el término de dos años fijar domicilio que no podrá variar sin autorización de este juzgado y brindar seis charlas sobre fraude laboral y ética en el ejercicio de la abogacía en la escuela de El Brillante.A su vez, en el caso deA modo de síntesis: nos encontramos ante un esquema delictivo en que las víctimas han resultado las sociedades de riesgo de trabajo, y cuya implementación no hubiera sido posible sin la connivencia de los abogados de ambas partes; o sea, de la parte actora y de la parte demandada, del consentimiento de los actores y, cuando menos, del quehacer negligente del perito médico forense.