Confirman que Nahir Galarza será trasladada a la cárcel de mujeres de Paraná

, condenada a prisión perpetua por asesinar de dos balazos a su novio, Fernando Pastorizzo, en diciembre del año pasado, en la ciudad de Gualeguaychú.Fuentes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos confirmaron aDesde el comienzo, se especuló con el traslado de la muchacha a la Unidad Penal N°9 -en Colonia El Potrero- pero luego de ocho meses de permanencia en la Comisaría del Menor y la Mujer, se confirmó que Nahir será alojada en la única cárcel de mujeres de la Provincia: "Lo de la UP 9 siempre se mencionó como una posibilidad,, por lo tanto fue desestimado el traslado a ese lugar", se dijo al sitio"El Servicio Penitenciario puede brindar condiciones que una comisaría no tiene. Ahora Nahir no puede practicar deportes, ni tiene contacto con nadie,", explicaron.que, por diferentes situaciones, no permanecen en contacto con el resto de la población carcelaria., resolvieron en dos días, un pedido que desde la Policía de Entre Ríos se viene realizando a la Justicia, desde que se excedió el plazo de 30 días previsto para un detenido en una comisaría", concluyeron.