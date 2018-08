Avanza la investigación por brutal matanza de perros

Personal de Investigaciones de la Policía, realizó siete procedimientos en la zona del ex basural municipal de Concepción del Uruguay. Identificaron personas y secuestraron sogas y elementos de ahorcamiento.Según fuentes extraoficiales, el veterinario de la Policía constató el estado de salud de los animales que tenían los propietarios para saber si había signos de maltrato. Se continúa con la causa y se determinará la culpabilidad o no de los responsables.La semana pasada los integrantes de ayuda animal se encontraron con un terrible panorama al ver unos ocho perros que fueron colgados en árboles, luego de haber sido brutalmente golpeados, precisamente en la zona del ex Basural Municipal, publica La Pirámide.