Investigan matanza de perros: Aparecieron ahorcados en árboles

Durante las primeras horas de la tarde de ayer, vecinos del barrio 192 Viviendas de Concepción del Uruguay se encontraron con un terrible panorama al ver unos ocho perros que fueron colgados en árboles, luego de haber sido brutalmente golpeados, precisamente en la zona del ex Basurero Municipal.Alertaron de inmediato a grupos de rescatistas animales, quienes tomaron intervención y realizaron la denuncia ante la Policía. Fue entonces que Ayuda Animal hizo la denuncia policial en Comisaría Segunda y fue ese personal junto al de Abigeato los que ahora investigan quiénes son los responsables de la matanza.Luego de lo ocurrido, las imágenes del violento hecho fueron difundidas por las redes sociales y rápidamente se viralizaron, causando indignación entre los uruguayenses.Asimismo, desde Ayuda Animal especificaron la violencia del hecho en el que se atacaron a perras, en su mayoría preñadas, y con signos de haber recibido fuertes golpes. Hasta el momento no fueron identificados los responsables, pero desde la Policía no se descartaron medidas a tomar ya que hay suposiciones al respecto, publica el diario La Calle.