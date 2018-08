Video: Canillita terminó con una fisura de cráneo tras tremenda agresión

Un canillita identificado como Juan Ramón Ríos, de 33 años, fue violentamente agredido por un motociclista quien le propinó un golpe de puño que lo dejó inconsciente al caer contra el cordón de la vereda en la intersección de Urquiza y Tucumán, en Concordia, la mañana del martes 31 de julio.El canillita permanece internado en el hospital Delicia Concepción Masvernat con fisura de cráneo. Los familiares piden a quienes puedan haber presenciado el hecho que avisen a las autoridades para tratar de identificar al agresor.

Ataque a canillita en plena calle from Tele 5 Digital on Vimeo.

Juan Ramón está consciente pero desvaría, es muy poco lo que recuerda de lo que pasó."Me duele mucho la cabeza y todo me da vueltas, lo único que me acuerdo es que el hombre bajó de una moto vino y me pegó, yo me desperté en el hospital. Yo estaba hablando con una señora en la puerta del PAMI -porque les dejó el diario ahí-, me cruce la calle a dejar otro diario a un negocio y ahí me pegó este hombre, pero no me acuerdo si me dijo algo o no, no sé qué pasó porque me desperté acá en el hospital", expresó.Andrés Valenzuela, primo de Juan Ramón, contó que "el martes de esa semana nosotros fuimos a retirar los diarios y a Juan lo dejamos en el PAMI y cuando volvimos lo encontramos tirado. Nosotros no tenemos el motivo del por qué lo golpeó, por qué este hombre que según dijeron se había bajado de una moto, lo golpeó a mi primo, él estaba desvanecido y se estaba ahogando con su propia sangre y el que le pegó se dio a la fuga"."El dueño del local de la esquina fue enseguida a socorrerlo y tiene filmaciones. También vino un médico y nos pidió que lo demos vuelta a Juan para que no se atragantara con su sangre y no se ahogara", señaló Andrés.El primo de la víctima agregó: "Nos dijeron que el hombre que lo golpeó andaba en una moto y después que lo pegó agarró la moto que estaba enfrente y se fue. Nosotros todavía no hicimos denuncia, primero porque desde el miércoles que no puedo salir del hospital por cuidarlo a él, pero quiero ver bien el video a ver si puedo saber bien quién le hizo esto".Finalmente, el familiar de Ríos recordó el derrotero que tuvieron que pasar a partir de la agresión sufrida por Juan Ramón: "Ese día a mi primo lo llevaron al hospital Felipe Heras pero como ahí no tenían un aparato para saber qué tenía en la cabeza lo trajeron acá al Masvernat, lo atendieron ese día y le dieron el alta pero el miércoles lo trajimos de nuevo porque vomitaba sangre y quedó internado con un tajo en la cabeza y un enorme chichón", precisó Valenzuela.