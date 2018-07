"Allá arriba te veo", el mensaje de ladrón antes de ser abatido en un robo

Mensajes de despedida

"Nunca digas adiós, sino hasta luego. Primo mío, allá arriba te veo". Marcelo Rubén Navarro (20) posteó esa frase el 20 de junio pasado en su muro de Facebook junto a la foto de Rodrigo Moreta (19), asesinado a principios de mayo por un policía de la Ciudad en el marco de un robo. El mensaje sería un final anunciado.Y ese final ocurrió el viernes pasado, a las 19.30, en un supermercado chino de José C. Paz. A Navarro lo mató un agente de la Bonaerense que entró al comercio a comprar justo cuando el delincuente y un chico de 16 años asaltaban el lugar.Fuentes del caso informaron a Clarín que todo sucedió en Juan Díaz de Solís 3670, esquina General Pintos, en el partido de San Martín, en el interior del supermercado EKO y que el ladrón muerto era vecino de la zona.Justo cuando Navarro y el menor amenazaban con un arma a la cajera con fines de robo, un agente de 20 años de la comisaría 4° de Vicente López, que estaba de civil y franco de servicio, bajó de su auto en la puerta del súper e ingresó al comercio para hacer unas compras."No bien se dio cuenta del robo, el policía dio la voz de alto, pero Navarro le apuntó con un arma y fue entonces que el agente sacó su pistola y le disparó", explicaron las fuentes.Navarro murió de un tiro en el pecho en el lugar, mientras que su cómplice, de 16 años y que resultó ileso, quedó a disposición de la Justicia. Interviene en el caso el fiscal Adrián Grimaldi, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del departamento judicial de San Martín.El fiscal Grimaldi caratuló la causa como "robo agravado por el uso de arma de fuego de utilería en grado de tentativa", ya que en el lugar se incautó una réplica de plástico de una pistola calibre 9 milímetros.Mientras tanto, el agente de la Bonaerense que presta servicio en la comisaría de Villa Martelli quedó en libertad al considerarse que actuó en legítima defensa."Nunca digas adiós, sino hasta luego. Primo mío, allá arriba te veo", era una frase que había posteado Navarro para su amigo Rodrigo Moreta varias veces desde aquel 4 de mayo que, en el cruce de Florida y Washington, también en José C. Paz, intentó asaltar a un hombre que resultó ser oficial de la Policía de la Ciudad.Esa noche, Moreta no estaba solo sino en compañía de dos cómplices que escaparon corriendo del lugar, mientras el joven murió al tirotearse con el policía al que había querido asaltar.Justamente, ayer, apenas unas horas después de que a Navarro lo matara otro agente en el marco de otro robo, se hacía una marcha en el barrio Altos José C. Paz organizada por sus amigos al considerar que se trató de un caso de "gatillo fácil".Este fin de semana, los amigos de Navarro lo despidieron en Facebook de la misma manera que la víctima y su grupo se lamentaban por el crimen de Moreta desde principios de mayo. "No caigo todavía, ahora vas a estar con Rodri", coincidían todos en sus mensajes.