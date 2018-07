Detuvieron a ex policía de la Federal por comprar un auto con cheques robados

Policiales Ex agente de la Federal compró un Chevrolet Rally Sport con cheques robados

Una estafa a un hombre de la ciudad de Diamante fue desarticulada por el personal de Delitos Complejos, dependiente de la Dirección Inteligencia Criminal de la Policía entrerriana, con colaboración de la División Investigaciones de La Pampa. Los efectivos se trasladaron en el pasado mes de mayo, hasta la ciudad de General Pico, en la provincia de La Pampa, donde fue a parar un auto Chevrolet Rally Sport 250 que había sido adquirido en Entre Ríos con cheques robados.Por disposición de la Magistratura actuante, ex efectivo de la Federal, correctamente identificado quedando supeditado a la causa de referencia.En tanto, fuentes policiales informaron a Elonce que el ex suboficial de la Policía Federal Argentina, de 44 años y domiciliado en la localidad de General Pico, en La Pampa, fue detenido por orden del Juzgado de Garantías y Transición de Diamante.El hombre había quedado vinculado a la causa por estafa y se encuentra imputado, por la defraudación por adquirir un automóvil Chevrolet Rally Sport 250 de color naranja, que fue secuestrado, en el mes de mayo pasado.El ex efectivo de la Policía Federal Argentina, había comprado, en la suma de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000), y que fue abonado con dos cheques que se comprobó que habían sido denunciados como sustraídos.