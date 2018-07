Ofrecía dinero a adolescente a cambio de fotos eróticas en las redes sociales

El ofrecimiento de dinero a cambios de fotos y videos ocurrió en dos oportunidades, en febrero y marzo pasados. En ambas ocasiones el contacto se hizo a través de Instagram. Fue la mamá de la adolescente quien alertó la situación e hizo la denuncia ante Fiscalía el 11 de abril pasado. Sería el primer caso de acoso sexual infantil a través de la red social que deriva en una causa penal en la ciudad de Rosario.



Luego de secuestrar el celular de la joven y de realizarle entrevistas psicológicas, la fiscal Carla Cerliani de la Unidad de Delitos Sexuales le imputó al sospechoso "publicación, divulgación y o distribución de imágenes con contenido de pornografía infantil".



Por su parte, el abogado del imputado, Gonzalo Rucci confirmó que hay material secuestrado que está siendo sometido a pericias.



Por el momento el acusado no está detenido aunque no puede acercarse a la víctima. En caso de ser hallado culpable, se enfrenta a entre tres y seis años de prisión, de cumplimiento condicional.



¿Qué es el grooming?

El grooming es el acoso sexual infantil a través de las redes sociales. Por lo general el "groomer" contacta a su víctima a través de alguna plataforma, se gana su confianza y le solicita imágenes suyas de contenido erótico que luego distribuye o usa para su propio disfrute. En este tipo de casos no hay generalmente intercambio de dinero, tras obtener las imágenes, el acosador suele usarlas en contra de la víctima de forma extorsiva para mantener el flujo de material. (Rosario 3)