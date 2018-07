Buscaban armas pero hallaron un millonario robo de soja

Foto 1/2 Foto 2/2

Una investigación que tenía como objetivo dar con algunos de los llamados "tira-tiros" que azotan Santa Rosa de Lima, Santa Fe, derivó en el descubrimiento de un millonario robo de soja.



La inesperada derivación se dio en el marco de unos allanamientos que la policía realizaba en la mañana del viernes en distintas viviendas de la citada barriada.



"Armas no encontramos, pero no podemos caminar de la cantidad de bolsas con soja que hay en el interior de varias viviendas", fue el revelador mensaje que escuchó el fiscal Omar De Pedro de boca del jefe de la PDI, comisario Martín Musuruana, que estaba en el lugar de los hechos.



A partir de entonces el funcionario del MPA decidió profundizar en esta novedad ordenando nuevas requisas y secuestros.



Los allanamientos se hicieron en domicilios ubicados en Monseñor Zazpe 4500; Aguado 1700; Monseñor Zazpe 4400; Pasaje Hnos. Madeo 1600; Corrientes 4300, Gaboto s/n junto a las vías y calle 64 en la vía pública, todas viviendas localizadas junto a las vías del ferrocarril.



Como consecuencia de esos procedimientos se logró recuperar en principio un total de casi 800 bolsas (con un peso aproximado de 40 toneladas) con soja que las tenían guardadas en el interior de los domicilios.



Durante todo el fin de semana se dispuso la custodia de dichos lugares y esta mañana continuaron los allanamientos donde se secuestraron otras 40 toneladas.



Fue tal la magnitud del descubrimiento que superó la capacidad de los vehículos de la policía que se vio obligada a pedir refuerzos, según comentó este lunes el fiscal De Pedro.



De casualidad

Este lunes por la mañana el fiscal De Pedro junto a Martín Musuruana brindaron una conferencia de prensa.

"Esto comenzó casi por casualidad. Nosotros estábamos allanando buscando armas cuando me avisan que en Santa Rosa de Lima había un camión con varias bolsas de soja sospechoso que fue interceptado y aprehendidas las personas que lo transportaban. Eso me puso en conocimiento, y según la misma policía me advirtió, de lo que podía ser una maniobra que se venía dando hace tiempo", comenzó relatando De Pedro.



"En concreto eran bolsas de soja sustraídas al tren Belgrano Cargas que pasa por la zona, donde la gente junta bolsas y luego podría pasar otra persona a recolectarlas, en algo que evidencia una maniobra más grande.



"Se hicieron seis allanamientos y me advierte personal de la PDI que no habían encontrado armas pero que no podían pasar de la cantidad de bolsas que había en los domicilios que estábamos allanando y en general en el barrio.



"Por ejemplo en una esquina, a una cuadra de la escuela Zazpe, había más de 100 bolsas de soja esperando ser recolectadas, en la vía pública.



"Yo me constituyo esa mañana y resultó que muchísimos vecinos, hasta de motus propio, sacaban la soja de sus casas. Hicimos las requisas y en definitiva secuestramos unas 40 toneladas. No nos alcanzaban los camiones y debimos pedir colaboración.



Así que este lunes está continuando el procedimiento y por lo que me dijo el jefe de la PDI se están secuestrando otras 40 toneladas más. Algunas en vía pública esperando ser retiradas y otras en domicilios particulares", narró De Pedro.



Varios hechos

Más adelante expresó que "hablé con el abogado de Belgrano Cargas que se comunicó conmigo y me informó que se estaban produciendo muchos hechos de estas características.



"Aparentemente esto es de varios hechos distintos. Según me dijo la gente de Belgrano Cargas en los últimos meses sufrieron 15 hechos parecidos, lo cual nos da la pista que esto no es alguien aislado que lo hizo por necesidad. Sino que aquí hay algo más grande de alguien que las pasa a recolectar y tras eso estamos".



Es delito

Consultado acerca de la tipificación de este asunto el fiscal sostuvo que "ésta es una situación particular que puede tener distintos enfoques. Para aquel que recolecta las bolsas le puede caber encubrimiento o podría encuadrar también el hurto calificado.



Además también tenemos que ver si es competencia federal o de nosotros. Lo único que debe quedar claro es que es delito cometer este tipo de acciones.



La fiscalía dispuso que se recolecten los datos de las personas que tenían soja en su domicilio, a fin de realizar los trámites procesales.



Por último remarcó que el perjuicio económico es de varios millones de pesos, en toneladas de soja.



El material secuestrado fue trasladado al área logística de la empresa damnificada ubicada en la intersección de las calles Avellaneda y Luciano Torrent de Santa Fe, en carácter de depositario judicial.



Modus operandi

El robo a formaciones ferroviarias que llevan cargamentos de soja se realiza con dos metodologías. En algunos casos los malvivientes abren las tolvas de los vagones para así dejar caer los granos, el que es fraccionado en bolsas plásticas por los mismos lugareños. La otra práctica consiste directamente en hacer descarrilar el tren para luego saquearlo.



Una añeja práctica delictiva

Vieja práctica. En mayo de 2014 este diario daba cuenta del robo a un tren sojero. En el informe se veía a las personas robando como así también el vehículo que recolectaba las bolsas.



El martes 20 de mayo de 2014, bajo el título "Golpe al tren de soja", este diario daba cuenta de otro saqueo a un tren en Santa Rosa de Lima.



En aquella oportunidad hombres, mujeres y también algunos niños "desfilaban" a la vista de todo el mundo. Algunos llevaban bolsas de arpillera, otros baldes y otros carretillas.



La secuencia se había iniciado la noche anterior cuando una formación ferroviaria que transportaba un millonario cargamento de soja descarriló en la citada barriada, a la altura del pasaje Mitre y Estrada.



De acuerdo con versiones el incidente habría sido provocado por autores anónimos que arrancaron el sistema de cambio de vías, lo que hizo que la máquina salga del riel y se encaje en la tierra.



Minutos después gran cantidad de personas se lanzaron contra los vagones, abrieron sus tolvas y dejaron caer la valiosa oleaginosa.



Voceros de la empresa Belgrano Cargas indicaron que aquel incidente significó un perjuicio de entre 3 a 4 millones de pesos.



Esa mañana pudimos fotografiar uno de los vehículos que recolectaba las bolsas. Se trató de una camioneta Ford Ranger. (El Litoral)