La defensa formalizó la apelación al procesamiento de Varisco

Sobre la relación entre Varisco y Celis

Varisco, ¿volverá a declarar?

El abogado de Sergio Varisco apeló el procesamiento del intendente de Paraná, este lunes ante el Juzgado Federal de Paraná. "En el expediente existen innumerables elementos que nos dan insumos para argumentar a favor de su inocencia", argumentó Rubén Pagliotto a"Esto era lo esperado y esperable, y hoy, junto a Miguel Ángel Cullen,que se produjo el 18 de este mes", confirmó el letrado, al tiempo que explicó: "Hemos fundado y dado a conocer l". el juez federal Leandro Ríos procesó al intendente Sergio Varisco por el presunto "delito de financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes, en concurso ideal", como así también peculado, por el uso de fondos municipales. El procesamiento también alcanza al concejal Héctor Pablo Hernández (Cambiemos) y a la funcionaria municipal Griselda Bordeira.Pero para el representante legal del mandatario municipal, "en el expediente existen innumerables elementos que nos dan insumos para argumentar a favor de la inocencia de Varisco"."Hay elementos más que suficientes para direccionar la conclusión en algo que lo aleje de la incriminación a Varisco, porquey tampoco adquirió seis kilogramos, ni medio gramo, como dice el resolutorio", justificó Pagliotto."Se dio cabal muestra, a partir de los análisis respectivos, que, más allá de que esto no es parte de la investigación porque hace a su vida privada", argumentó el abogado.El intendente de Paraná fue procesado en el marco de la causa que investiga las presuntas vinculaciones con la banda narco que lidera Daniel "Tavi" Celis, quien actualmente cumple pena de prisión de siete años y medio, en la cárcel de la ciudad de Federal, tras un juicio abreviado por el robo a una familia propietaria de un establecimiento rural del Departamento Diamante.Al respecto, Pagliotto reiteró que "la relación con Celis fue en el marco de la campaña electoral pasada como integrante éste, junto a otros, de una organización vecinal Movimiento vecinalista del oeste"."A poco de asumir las relaciones, quizás por el run-run que le llega a Varisco de que Celis no andaba en buenas cosas, deciden separarse y comienzan a observarse parte de los reproches que Celis le hace a Varisco, a gente ligada a Varisco, porque era como que le había soltado la mano y se habría alejado y que los nombramientos, los contratos, nunca se dieron", explicó el defensor del intendente."Esa es la puerta para darnos cuenta que fue aquella vinculación primaria que luego, no fue tal", remarcó Pagliotto.Cuando se le consultó al abogado cómo continúa la causa judicial, éste estimó quehasta que finalmente la Cámara decida acerca de los procesamientos que apelamos las defensas de los imputados"."Varisco puede ser citado como cualquiera, las veces que sean necesarias, y sin necesidad de ser citado, tiene el derecho a ejercer su defensa y a pedirle al juez que le tome una ampliación de indagatoria, siempre y cuando tenga algo que aportar", comentó Pagliotto, al tiempo que adelantó: "Por el momento,".