El juez Ríos procesó al intendente Varisco

Citados a declarar

El juez federaly a la vez decidió que se deposite un millón de pesos en concepto de caución real para mantener su excarcelación, en el marco de la causa que investiga sus vinculaciones con la banda narco que lidera Daniel "Tavi" Celis.A la vez confirmó la, respectivamente. Los consideró, prima facie coautores penalmente responsables del "delito de financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes, en concurso ideal", como así también peculado, por el uso de fondos municipales. Las notificaciones a los abogados defensores de cada uno de los imputados fueron enviadas a las 8 de este lunes. En el escrito se cita a-actualmente cumpliendo funciones de Prensa en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio, después de estar como segunda en Seguridad Urbana comunal-,, a quien se detuvo hace más de un mes, tras encontrársela comercializando en su casa un total de tres kilos de cocaína de máxima pureza. En la resolución, tras un juicio abreviado por el robo a una familia propietaria de un establecimiento rural del Departamento Diamante.En tanto,, respecto de la adquisición de estupefaciente ?cocaína- para ser distribuida en las ciudades de Paraná y Concordia, por lo que se mantuvo su excarcelación "bajo caución juratoria". YEn el punto 6 de la parte final de la resolución,. El intendente tendrá que informar al Juzgado Federal de Paraná en caso de cambiar su domicilio; prometer formalmente presentarse o comparecer toda vez que sea llamado por el juez o tribunal que entienda en la causa y concurrir al Juzgado una vez por semana, los días viernes, en el horario comprendido entre las 7 y las 13, ocasión en la que habrá de dejarse constancia de ello y cada vez que le sea requerida su presencia. En tanto,Asimismo, se dispuso decretar embargo "sobre bienes libres" de Eduardo Celis, Nahuel Celis, Wilber Figueroa Lagos, Jonathan Heintz y Juan Manuel Gómez, "hasta cubrir la suma de 220 mil pesos a cada uno y de Daniel Celis, Luciana Lemos -mujer de Tavi Celis-, Sergio Varisco, Héctor Pablo Hernández, Griselda Bordeira, Ernesto González y Alan Viola "hasta cubrir la suma de 300 mil pesos a cada uno".Por otra parte,. El primero, el 27 de junio; el funcionario, el día 28. Gainza aparece mencionado en uno de los borradores, en el escrito donde también se cita a Varisco, Hernández y Bordeira, en una supuesta compra de cocaína, a valores superiores a los 160 mil pesos el kilogramo.Según, el edil también aparece en los contactos telefónicos de Luciana Lemos y en una serie de llamados telefónicos sucedidos un día después del pago de dinero en el municipio a la mujer de Celis. Frank también fue mencionado en una de las indagatorias, como que no desconocía las relaciones entre la banda de Celis y el municipio. En la resolución se cita también a declarar a Mónica Beatriz Piriz -quien cumple funciones en la Presidencia comunal-; a Nilda Raquel Luna y Liliana Blasinda Vera. Se acota que "en caso de no comparecer a las audiencias fijadas sin causa debidamente justificada se ordenarán sus inmediatas detenciones".Además se ofició a la Delegación Paraná de la Policía Federal Argentina a fin de que se haga presente el día 18 de junio del corriente año en horario matutino en el domicilio particular de Sergio Fausto Varisco y/o en su despacho municipal para que haga entrega "del teléfono celular marca Samsung S8 Plus, con línea de abonado N°343 5342. . . ", para su posterior peritaje.