Imploran por ayuda para trasladar al sobreviviente de fatal incendio en el penal

Policiales Uno de los sobrevivientes dio detalles del incendio en la cárcel de Victoria

Sobre la investigación para esclarecer el fatal incendio

Política Piden a la ministra Romero que informe sobre lo ocurrido en cárcel de Victoria

. El joven de 19 años siguey su familia quierepero no cuentan con los recursos para hacerlo. Hasta ahora solo reciben asistencia de personas de una iglesia de la localidad del sur entrerriano, ya queHabía tres opciones en el país, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, pero al parecer no había camas, además de ser muy cara la internación para un joven que no tiene obra social ni mutual:. Cuando mi hermano estuvo estable para poder moverlo, que fueron tres días,", dijo el joven a, hemos conseguido gente que nos ha ayudado de acá, de la iglesia, pero nada más.. Los únicos que vienen son del Servicio Penitenciario para cuidarlo", agregó.Por otro lado, en relación a la investigación del hecho que lleva adelante el fiscal Eduardo Guaita continuó estos días con más testimoniales, y todo sigue confirmando la hipótesis principal: que los internos Kevin Paniagua, de 19 años, Ramón Framulari, de 20, y Maximiliano Chamorro, de 19, prendieron fuego un colchón, lo arrojaron dentro de la celda donde había siete presos, cerraron y trabaron la puerta. En dos minutos llegaron los carceleros a rescatarlos, pero para cinco de las víctimas fue demasiado tarde. Tres fallecieron en el acto: Justo Silva, de 53 años, Marcelo Beber, de 31, y Marcelo Rodríguez, de 30; entre 18 y 24 horas después murieron Brian Alarcón, de 21, y Vladimir Casco., pero los resultados de las pericias estarán más adelante.Mientras,. Si bien por ahora no hay ninguna evidencia que incrimine a uniformados, se está estudiando el protocolo de actuación ante eventualidades como la sucedida, y si el mismo se cumplió. Sobre los, los mismos fueron desmentidos oficialmente ya que se estableció que había varios y todos funcionaban. Además, por más que haya habido 100 matafuegos, no habrían sido de utilidad para evitar o atenuar las consecuencias del ataque incendiario.Por último, y según publicó. Se cree que habrá no solo querellas penales, sino también siete demandas civiles contra el Estado provincial.