Se le cruzó una tropilla y uno de los caballos murió

En la mañana de este miércoles, personal policial tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido avenida 25 de Mayo, entre calles Paraguay y Bolivia, de Chajarí.Por el lugar circulaba una camioneta marca Ford, la cual era conducida por un joven de 24 años, quien iba acompañado por otro de la misma edad.En un momento determinado, se les atravesó en el camino una tropilla de caballos y el conductor no pudo evitar la colisión con uno de ellos, a quien le provocó la muerte instantánea.Quienes se conducían en la camioneta no resultaron lesionadas, y se registraron daños materiales en el rodado. Intervino el personal policial y del área de Tránsito, que procedió a la retención del vehículo por no contar con seguro, ni el carnet del conductor.Hasta el lugar también llegó el veterinario de la Municipalidad de Chajarí, quien determinó que el equino es un potrillo de 7 años, macho, con contusiones varias y fracturas expuestas del radio derecho, sin marca ni señal, color de pelaje colorado, bota blanca en la pata izquierda; determinándose luego que el dueño de dicha tropilla es de la zona. (Diario Río Uruguay)