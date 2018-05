Pidieron 20 años de cárcel para el acusado por el crimen del malabarista

Sobre el caso del malabarista muerto a golpes

Se realizó este miércoles la audiencia de elevación de causa a juicio por el crimen de Santiago Osvaldo Moscatelli, el malabarista asesinado a golpes en enero en la zona del Kilómetro 5½ de Paraná.Se recordará que el acusado por el homicidio, Alejandro Nicolás Mioletto iba a acordar una pena de 14 años de cárcel en el marco de un juicio abreviado, pero el mismo fue suspendido y el caso será elevado a juicio oral y público.Así lo dispuso el juez de Garantías de Paraná, Dr. Ricardo Bonazzolla, durante la audiencia de elevación de causa a juicio que se desarrolló este miércoles. En la oportunidad, la Fiscalía y la querella, solicitaron una condena de 20 años de cárcel para Mioletto, mientras que la defensa adelantó que pretenderá sostener la pena de 14 años de prisión para el homicida."Como una estrategia procesal, no cuestioné la autoría y la responsabilidad de mi defendido, teniendo en cuenta que hace un mes y medio, el aceptó la responsabilidad por el hecho y suscribió un acuerdo de juicio abreviado por el término de 14 años, el cual se frustró por la constitución de un abogado querellante, quien en representación de la víctima, no estaba de acuerdo con el monto de pena y solicitaba una pena más elevada", explicó ael defensor de Mioletto, Luis Sebastián Lescano."Junto a Mioletto, decidimos ir a juicio, a los efectos de que se cuestione el monto de pena, teniendo en cuenta que mi defendido se arrepintió por el hecho, y vamos a tratar de mantener la pena de 14 años que se había acordado inicialmente", adelantó el abogado.Según registró, el juez dispuso la extensión de la prisión preventiva para el acusado por el término de 60 días, hasta tanto se desarrolle el proceso judicial. La medida será cumplimentada en la Unidad Penal de Paraná.El padre de la víctima, Fernando Moscatelli, fue el primero en oponerse al juicio abreviado por la muerte de su hijo. De hecho, buscó un abogado de esta ciudad que lo represente pero fueron muy elevadas las sumas de dinero que le exigían para constituirse como querellantes. Finalmente, bajo la representación de Boris Cohen, llegó a la audiencia judicial para que el caso sea elevado a juicio."Esta instancia es muy importante porque al principio no teníamos esperanzas ya que decían que por el asesinato mi hijo solo nos iban a dar ocho años de cárcel para el asesino", indicó Moscatelli (p) aAl recordar a su hijo, el hombre comentó: "Santiago hacía un año que viajaba haciendo malabares, por decisión de él. Era un chico bueno, siempre fue criado con muy muchos valores, pero decidió viajar y ganarse la vida haciendo malabares. Pero la calle es dura y lamentablemente, se cruzó con este tipo"."Mioletto no tiene entrañas, él se jactaba de haber matado a mi hijo, de haber matado a un porteño", apuntó sobre el homicida.Según consta en el expediente judicial, Moscatelli fue asesinado de tres tremendos golpes en la cabeza con algún material de construcción, cuando se encontraba durmiendo en el exterior de una casa, en inmediaciones de la Escuela Tabaré, ubicada sobre Avenida de las Américas, en la madrugada del domingo 21 de enero.