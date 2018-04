Un motociclista murió tras un choque en la Autovía Artigas

Un hombre que se trasladaba en una moto dejó de existir en la tarde de este viernes tras un accidente en la Autovía Artigas, en cercanías de Colonia Elía, en el departamento Uruguay.Desde la Policía dieron cuenta el hecho se registró a las 15.30, en el kilómetro 109 de la autovía, sobre su margen Este.En el lugar, por causas que se tratan de establecer, un Peugeot 207 que era conducido por un hombre de 40 años oriundo de Gualeguaychú, embistió violentamente a una moto Gilera VC150, sin dominio colocado, guiada por un hombre que murió en el acto, indica diario Uno.Por lo menos hasta una hora después del incidente, el personal policial no había podido identificar a la persona fallecida. Por los primeros testimonios recolectados, no se descartaría que el motociclista haya salido de un camino lateral y vecinal, y al subir a la autovía, fue embestido por el auto. Además, indicaron que el motociclista no llevaba casco.