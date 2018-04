Son oriundos de Nogoyá los fallecidos en trágico choque sobre Ruta 12

El choque frontal entre un camión Mercedes Benz 1720 y una camioneta Chevrolet S10 que llevaba un acoplado cargado con verduras, se cobró la vida de dos personas.La tragedia vial se registró minutos antes de las 8 de la mañana de este lunes sobre Ruta Nacional 12, entre la localidad de Colonia Ruffino y la ciudad de Crespo.De acuerdo a lo que confirmó aDante Salzmann, jefe de la comisaría de María Luisa, los fallecidos son oriundos de la localidad de Nogoyá pero hasta que no se de aviso a sus familiares, no se iban a informar sus identidades.Sobre las causales del accidente, el comisario explicó que "el camión presenta un choque frontal, y la camioneta, en su lateral, lo que si bien después se ira a analizar en las pericias, uno de los dos conductores invadió el carril contrario y allí se produjo la colisión"."El tránsito sobre Ruta 12 es fluido y constante, y al momento del accidente, la ruta estaba en buenas condiciones y no se apreciaban bancos de niebla en la zona", agregó al respecto. Y en esa línea agregó: "Los accidentes en esta zona se producen por la imprudencia de los conductores que tratan de sobrepasarse en lugares no permitidos y conllevan a consecuencias fatales".Es de destacar que el siniestro ocurrió en una zona de lomada, por lo que en ese tramo de Ruta 12 figura la doble línea amarilla que prohíbe el sobrepaso.