Enfrentamiento armado en barrio Cáritas: familia asegura que "perdió todo"

A raíz de los enfrentamientos para evitar que agredieron a su hijo, una mujer resultó con una fractura en la muñeca izquierda y excoriaciones varias. "Eran cuatro, le empezaron a pegar con un sillón reposero y le fracturaron el brazo y le dejaron moretones", mencionó aGustavo López, el hijo de la mujer lesionada, que es inspectora de tránsito.El hombre contó "la violencia" de la que fueron "víctimas": Mencionó que atacaron su vivienda con "una escopeta y un arma 9 milímetros. Me buscaban a mí, no sé, yo no les di motivo ni falté el respeto a nadie de la familia de ellos. Me hicieron caer la televisión, rompieron todo".