Escalofriante caso en Misiones: Está grave niña que fue secuestrada y violada

El estado de salud de una nena de seis años que el sábado a la mañana, es sumamente grave.Las heridas que sufrió durante el ataque sexual, además de los fuertes golpes que recibió en la cabeza estando en manos de su captor, la colocaron en un cuadro clínico de alto riesgo para su vida, que obligó su traslado al Hospital de Pediatría de Posadas.De acuerdo al parte médico ofrecido ayer al mediodía,-suponen que en un desesperado acto de defensa-. "Fue intervenida quirúrgicamente y los neurocirujanos me dijeron que le colocaron una cánula de drenaje", explicó su madre desde la sala de espera de ese hospital de Posadas.Fuentes médicas informaron al diarioque por el momento la criatura, aunque aclararon que las próximas horas serán cruciales para su evolución. "Estamos esperando a ver cómo evoluciona. Está grave, me dijeron los médicos que la golpearon feo en la cabeza, pobrecita. Pido a Dios que se recupere de todo esto", agregó la mujer sin poder ocultar la angustia en su rostro.Es que mientras ella resiste al lado de la más pequeña, en Eldorado,"Se está evaluando si se la mantiene acá o también la derivamos al pediátrico posadeño", informaron los médicos que la atienden en el nosocomio eldoradense. Eso se decidirá en esta jornada.El ataque que sufrieron las hermanas ocurrió el sábado, entre las 10 y las 11. Caminaban juntas por la ruta provincial 20 -hacia una despensa- cuando fueron interceptadas por un hombre al mando de un automóvil blanco.De acuerdo a lo que la más grande recordó, posterior al episodio, del vehículo descendió el sujeto que tenía la cabeza rapada y tatuajes en el cuello, brazos y manos. Por la fuerzaTodo ocurrió ante los ojos de algunos vecinos, que alertaron de inmediato a los padres. Desde ahí, la reacción fue llamar a la comisaría, que en cuestión de minutos puso en una amplia zona rural a varias patrullas de las unidades regionales III (Eldorado), VIII (San Vicente) y XII (Bernardo de Irigoyen) con el objetivo de encontrar al sospechoso, pero apareció primero la niña.terrado de la localidad de Santiago de Liniers, es decir, a unos 35 kilómetros de donde fue raptada. Estaba en shock, por lo que no pudo dar mayores detalles y, más tarde, en el hospital, se confirmó que fue sometida sexualmente.La madre de la niña reconoció que había mandado a sus hijas a hacer un mandado."Los vecinos me avisaron que había pasado algo. Salí corriendo y me encontré con la más grande toda ensangrentada porque le pegaron feo con un hierro en la cabeza y mi hija más chica no estaba con ella. No sabemos quién es el tipo, ni por qué eligió a mi nena, pero lo que le hizo no tiene perdón, pido que se haga justicia porque es algo que uno no desea que le pase a ninguna familia", manifestó.

El sospechoso que circulaba en el automóvil blanco con características similares a las descriptas por una de las víctimas, fue detenido el mismo sábado en un camino rural de San Pedro, pero se sospecha que actuó en complicidad con otro hombre por lo que el despliegue policial sigue siendo intenso en una amplia zona.De acuerdo a lo informado por la Policía, donde fue encontrada la criatura y se presume también que es el escenario donde se consumó la violación, fue visto otro coche (al parecer un Chevrolet Corsa color gris plateado) lo que no hace más que reforzar la hipótesis de que puede haber otro implicado.El ataque que sufrieron las menores generó conmoción, pero en paralelo se activó una campaña solidaria con el objetivo de reunir dinero para costear parte de los gastos que tendrán los padres en Posadas. Fue a través del programa "Los especiales del domingo" que conduce Carlos Gomeñuka en FM Aries de San Pedro.En dos horas reunieron 10.791 pesos que ayer a la tarde fueron entregados al padre de las niñas, que acompaña a la mayor en el nosocomio de Eldorado. De la cruzada también participaron artistas locales que, con música en vivo, le dieron un tinte especial al llamado de solidaridad. "Se agradece a todos los que colaboraron para ayudar a esta familia, que necesita de todos en una circunstancias tan difícil como esta", indicaron.