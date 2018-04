Familias antagónicas se arrojaron bombas molotov en inmediaciones a una escuela

Arrojaron una bomba molotov sobre el frente de una vivienda, lindante a la escuela Nº197 "Héroes de Malvinas" ubicada en la esquina de calles Cochrane y Artigas del barrio Paraná V de esta capital entrerriana, en la mañana de este miércoles.



Los restos del artefacto no lograron llegar hasta el domicilio de la familia pero si impactaron en la malla sima perimetral de la escuela, sin lograr que ingresen dentro del establecimiento educativo, supo Elonce TV.



Los damnificados son una familia de apellido Blanco, cuyos integrantes mantienen una disputa con miembros de otra de apellido Zalazar.



"Se trata de familias antagónicas que se disputan la venta de estupefacientes en el barrio Paraná V", confirmó Fabricio Espinoza, jefe de la comisaría décima en comunicación con El Despertador.



"No hubo mayores daños", indicó al tiempo que aclaró que el incidente fue consecuencia de otro de similares características registrado ayer.



Es que integrantes de los Zalazar, cuya vivienda se ubica en un pasillo de la zona, ayer también habían arrojado una molotov a la casa de los Blanco.



La investigación está en manos de la fiscal Melisa Saint Paul. Según confirmó el comisario, el que arrojó la bomba molotov está correctamente identificado pero hasta el momento no hay detenidos por los hechos de violencia registrados en la zona.



Elonce.com se comunicó con responsables de la escuela Nº197 "Héroes de Malvinas" para consultar si el edificio educativo fue alcanzado por los incidentes, pero desde la institución desmintieron tal situación.



En la oportunidad, Espinoza asumió la responsabilidad por garantizar la seguridad en la jurisdicción de la comisaría a su cargo, y se comprometió a llevarles tranquilidad a los vecinos. "Por dos familias que son problemáticas, no van a estar viviendo en tensión por esas agresiones", apuntó a tiempo que indicó que se estableció un puesto policial fijo en el barrio. Elonce.com