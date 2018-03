Jubilado asaltado y atado con alambre describió cómo eran los asaltantes

Policiales Asaltaron y ataron con alambre a la cama a un jubilado

Malvivientes perpetraron un violento asalto y se llevaron dinero de la vivienda de un jubilado, de 70 años de edad en localidad de Villa Mantero, en el departamento Uruguay.La víctima los hizo entrar a su hogar para mostrarles un vehículo que tenía para la venta y fue entonces cuando los amenazaron con un arma y le dijeron que era un asalto. Lo ataron con alambre a la cama. Se llevaron unos 10.000 pesos, que había cobrado de su jubilación, un anillo de oro que tenía puesto y un perfume.Los malvivientes revolvieron toda la vivienda en busca de más dinero. Si bien amenazaron con dispararle a las rodillas, no lo golpearon y se retiraron.En comunicación con, Claudio Tedesco, jefe de la Departamental de Policía Uruguay, informó que el hombre, de 70 años de edad "no pudo reconocer a los asaltantes, pero si describir cómo eran".. Acotó que personal de Criminalística e Investigaciones sigue trabajando para esclarecer el suceso.El funcionario policial manifestó que el jubilado "estaba solo en la casa en ese momento y está en buen estado de salud, no sufrió golpes. Lo habían atado al parecer con alambre pero no le provocó heridas", afirmó"Estamos ocupados y preocupados por esta situación y estamos trabajando en base a la información brindada por la víctima", reconoció Tedesco a Elonce TV y agregó que si bien hasta el momento se desconoce si los autores del violento robo serian personas de la localidad de Villa Mantero, "hay una línea investigativa que tiene bastante sustento".