La Policía busca intensamente a Caro Irma Delia, de 48 años, quien desapareció días atrás en la ciudad de Gualeguay.

Según se informó, la mujer salió de su casa, en calle Victoria, hacia el banco para pagar unas cuentas. Desde ese momento, no se sabe nada sobre su paradero.

Al momento de irse no llevaba el celular ni el DNI. Además, sus familiares no pudieron determinar con precisión cómo estaba vestida.

Piden aportar datos y ante cualquier información dar aviso a la comisaría más cercana.