Robaron una bomba de agua instalada hace pocos días en una escuela

En la escuela Secundaria Lomas del Mirador II de Paraná ubicada en el barrio homónimo, el viernes instalaron una bomba de agua inteligente, como parte de las inversiones para las mejoras edilicias y de las condiciones de estudio y dictado de clases. El pasado lunes, cuando abrieron las puertas para trabajar, la misma ya no estaba.El director de la institución, Sergio Dines, contó aque "el viernes instalamos una bomba inteligente y seguramente el fin de semana la sacaron. Estaba abulonada al techo y todo. El lunes nos encontramos con la pérdida de agua, llamamos al sanitarista, nos dijo 'no está más la bomba', subimos y vimos que faltaba. Ya lo solucionamos, colocamos otra bomba adentro, con todas las precauciones", resaltó."Es lamentable, porque estamos en la inauguración de los baños, pintando la escuela, con un sacrificio muy grande de la comunidad, los ordenanzas, los profes y del Estado provincial. Estamos volviendo a recuperar la mesa socioeducativa", refirió Dines entre otras iniciativas que llevan adelante en un sector de Paraná que en los últimos años ha sido golpeado por la violencia.Tras la denuncia, intervino el personal policial de la comisaría 12ª, pero aún no se cuenta con pruebas de quiénes podrían ser los ladrones. Tampoco hay testigos que hayan observado algún movimiento extraño en inmediaciones de la escuela, pese a que subieron al techo y trabajaron con herramientas para retirar la bomba de agua.Vecinos que también colaboran a diario para sacar adelante la escuela del barrio, lamentaron el episodio y pidieron que quien sepa de alguien que esté ofreciendo a la venta un elemento como el sustraído dé aviso a las autoridades.Dines reclamó también por las malas condiciones de salubridad del barrio: "por las noches, hay muchos lugares sin luz. El pasto lo corta una sola persona, pobre, que no puede con todo y cuando viene, está muy largo. Y en la esquina, tenemos hace año un basural"."En la gestión anterior funcionaba una mesa socio - educativa, compuesta por distintos organismos y entidades intermedias. En esa época, hubo grandes procesos. Pero ya no funciona. La falta de luces es preocupante, y los pastos están muy altos. Realmente, el municipio debería tomar cartas en el asunto", sentenció.