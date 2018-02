Enfrentamiento en Villa 351: Dos personas fueron heridas de bala

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Un violento enfrentamiento entre familias vecinas ocurrió este jueves en horas de la siesta en la Villa 351.



Según se informó a Elonce TV, hubo discusiones, botellazos, un tiroteo y dos personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas al Hospital San Martín. Luego del ataque, prendieron fuego una vivienda y la familia que allí habita debió mudarse, mientras el resto, desde una esquina, continuaba con las agresiones verbales.



"Nos quieren sacar del barrio, nos empezaron a tirar nafta, botellazos. Como vieron que ahora somos todas mujeres y no está mi papá, nos agreden. Empezó el fuego y tuve que salir a apagarlo, me empezaron a insultar, me dijeron que me iban a violar, me tiraban vidrios. Tuvimos que sacar las cosas de la casa. Nosotros somos nuevos y ellos quieren la vivienda, pero nosotros la compramos. Ellos son los Algañaraz y si nos tiran nosotros nos vamos a defender por mano propia. Ya hicimos denuncia hace rato y nadie hace nada", contó una de las damnificadas.



Por su parte, el comisario Esteban Riquelmne, indicó a nuestro medio que "todo ocurrió alrededor de las 14, en principio entre un grupo de mujeres. En esta villa hay problemas de convivencia con un grupo de personas. Tienen sus diferencias con el resto. Los heridos son mayores de edad. Hacía tiempo que no había este tipo de inconvenientes pero hoy reflotaron. Infantería quedará en el lugar para garantizar la seguridad".



En el lugar trabajó personal de Comisaría 6º e Infantería. Intervinieron Bomberos Zapadores. Elonce.com