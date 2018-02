Chocó contra una camioneta y terminó en la vereda: Vecinos piden semáforos

El conductor de un automóvil Peugeot 504 en momentos que transitaba por calle Nogoyá, no dio paso a una camioneta Toyota Hilux que circulaba por San Juan, y tras embestirla en su lateral izquierdo, se subió a la vereda y por poco no termina incrustado en el frente de una casa.Según supo, el hombre que desencadenó el accidente, no contaba con la documentación correspondiente para transitar; tampoco tenía patente.Como consecuencia del accidente, afortunadamente solo sufrió un golpe en la rodilla.Pero el siniestro pudo haber sido una tragedia, ya que cuando se produjo, una mujer pasaba por la vereda con su bebé en un cochecito."Esto es algo que pasa cada dos por tres... Va a llegar el momento en el que va a pasar una tragedia y lo vamos a tener lamentar... Hay un árbol que está marcado por los accidentes", fue el testimonio de Hugo, un vecino de la zona.De acuerdo a lo que comentó, los vecinos pidieron la colocación de guardarrail para evitar accidentes pero la Municipalidad no lo permitió.Según indicaron, también demandaron la instalación de semáforos en la esquina de calles San Juan y Nogoyá, pero hasta el momento no han tenido respuestas.Es que los vehículos transitan a alta velocidad por calle San Juan y los que lo hacen por Nogoyá, pese a que hay un badén, tampoco aminoran la marcha."Nadie respeta nada. La velocidad y la imprudencia... Los accidentes son comunes y ya no nos llaman la atención", denunció el vecino.