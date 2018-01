Video: Escracharon a mujer que vende "bochitas" de cocaína a jóvenes

Dos jóvenes se animaron a una audaz maniobra que consistió en registrar con un celular el momento en que una mujer les vendía cocaína en un almacén en Chajarí, y les salió bien. El video comenzó a circular este viernes en las redes sociales y poco después se viralizó también una foto que la mujer se tomó esta semana con el jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, en la visita que realizó a su ciudad natal.El video comienza con la imagen en la cuadra del almacén, ubicado frente a la estación del exferrocarril de Chajarí, y se escuchan las risas de los jóvenes, algo nerviosos por lo que iban a hacer. "Bueno... vamos a comprar esa merca a esta señora que vende droga en el kiosco frene a la estación y la vamos a escrachar", dice quien lleva el celular. Su amigo va adelante suyo. Cuando llegan al negocio, la dueña está sentada en un sillón en la vereda charlando con otra mujer. En la charla que mantenían, una señora refiere de alguien que le cortó el pasto. No se escucha el inicio del dialogo con la comerciante, pero se la ve que va a buscar algo oculto en una góndola.

Uno de los jóvenes agarra el envoltorio de nailon con una sustancia blanca. "¿Qué tal está?", le pregunta. "Buena", le afirma la mujer. "Dame tres", le pide el cliente. "¿Querés tres?". "Sí". "Me hubieras dicho que querías tres y te preparaba, vení en cinco minutos". "¿Me das tu número mejor?", pregunta el muchacho y es lo último que se puede escuchar de la conversación.Los intereses detrás del video, por el momento, se desconocen. Pero el mismo es demasiado claro y contundente.Como antecedente, la persona que aparece en la filmación sería la misma que habría estado involucrada, recientemente, en un caso judicial sobre billetes falsos y cheques robados. Oportunamente, la involucrada quedó detenida y fue indagada por la Fiscalía, pero luego quedó en libertad.Una familiar de uno de los muchachos del video relató que el mismo fue registrado durante la semana. "Acá es todo un escándalo porque el lugar sigue abierto. Se llevó el video primero a la Policía pero no hubo respuestas, solo nos pedían que no lo viralicemos, pero al ver que no pasaba nada decidimos viralizarlo".