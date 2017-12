Murió un niño que había sido aplastado por maderas en un hipermercado

Gael Zárate, el pequeño de 3 años al que le habían caído encima varias piezas de madera en un hipermercado de Córdoba, murió en la mañana de ayer mientras se encontraba internado en la terapia del Hospital de Niños de esa ciudad.



El terrible drama sucedió el jueves pasado al caer la tarde en el local de la firma Easy, en avenida O'Higgins al 3000 de barrio Jardín, de Córdoba capital, en momentos que el padre del pequeño intentaba comprar ocho placas de madera que pesarían 35 kilos, cada una.



Al parecer, todo habría sucedido en momentos que el hombre empujaba un carro con esas piezas encima y se dirigía a una caja a pagar. Su hijito estaba al lado.

Presuntamente, alguien le habría indicado que cambiara las piezas de madera a otro carro.



En circunstancias que ahora son objeto de investigación judicial, las piezas se cayeron y terminaron aplastando al niño.



El caso está en investigación de la fiscal Milagros Gorgas, quien ya comenzó a tomar testimonios y solicitó las filmaciones de las cámaras de seguridad para determinar qué sucedió.



La funcionaria indicó que se trata de determinar "qué pasó para que cayeran del carro esas ocho placas sobre el menor". "Si hubo algún error humano o algún desperfecto. Vamos a esperar las filmaciones y las declaraciones de los testigos para ver si existe alguna responsabilidad, y, en caso de que exista, de quién", precisó.



Una versión daba cuenta ayer de que el padre del niño habría cargado las piezas de madera en un carro común para clientes que no sería el adecuado para soportar el tamaño de las placas y su peso.



Al parecer, existirían otros carros aptos para esa tarea. Este es uno de los puntos que analiza la fiscal Gorgas.



Aquel jueves, el padre de Gael, Darío Zárate, contó a al diario La Voz de Córdoba: "Estábamos comprando maderas, las tenía puestas en un carro. La gente de ahí me mandó a sacarlas y, cuando yo las voy quitando, en un momento se cayó una pila encima de él".



En medio de escenas de desesperación, la criatura fue rescatada y fue enviada al Hospital de Niños. "Había sido operado y lamentablemente no pudimos salir adelante", señaló el médico Luciano Parietti